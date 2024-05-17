Спортсмены выиграли 4 медали соревнований
В Ижевске продолжается чемпионат России по пулевой стрельбе среди глухих. Соревнования будут идти до 21 мая.
- Мужчины и женщины соревнуются в меткости на дистанции 10 метров. Каждый должен сделать 60 выстрелов, что требует предельной концентрации и немалой выносливости, - сообщили в министерства спорта РБ.
В чемпионате участвуют спортсмены из Бурятии. Первый день состязаний принёс республиканской спортивно-адаптивной школе несколько побед в упражнении ВП-ПС. Золотые медали уверенно взяли Дарья Каргопольцева и Анатолий Гаськов. Бронзу завоевали Александра Бобоева и Константин Болдарев.
Стрелки Бурятии завоевали медали чемпионата России
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