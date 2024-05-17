Работа по вывозу грунта продолжается
Движение в Окинском районе Бурятии полностью восстановлено после схода селя. Об этом сообщили в пресс-службе минтранса республики.
- 17 мая открыли проезд в обе полосы на 34 км региональной дороги Монды – Орлик. В настоящее время произведены работы по расчистке грунта на всю ширину проезжей части. Работа по вывозу грунта продолжается. Кроме того, дорожники приступили к устройству водоотвода, расчистке водопропускных труб, - уточнили в министерстве.
На месте работает бригада из шести человек. Привлечена спецтехника: погрузчик, автогрейдер, самосвал, экскаватор.
Как сообщал «Байкал-Dailу», сель сошёл на региональную дорогу Монды – Орлик 12 мая. Движение транспорта было временно приостановлено, в районе ввели режим повышенной готовности.
Благодаря оперативной работе дорожников в ночь на 13 мая проезд был восстановлен по одной полосе.
Объём сошедшего селя составил 4000 м3.
В Бурятии восстановили движение после схода селя
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