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Улан-удэнцы остались без ЕИРЦ

Улан-удэнцы остались без ЕИРЦ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Горожан опечалило закрытие востребованного пункта приёма платежей

Ещё в апреле жители 40 квартала в Улан-Удэ вдруг узнали, что расчётно-кассовый участок (РКУ) на улице Тобольская, где они всегда оплачивали «коммуналку», прекратит работу. Пост на эту тему появился в одном из крупных местных пабликов во «ВКонтакте».

- Возмущена тем, что собираются закрыть наш расчётный участок № 20 ЕИРЦ в 40-ом квартале, – говорилось в публикации, размещённой в сообществе. – Объясняют тем, что разместят в этом павильоне пиццерию. А где будут ежемесячно оплачивать услуги пенсионеры? Многие из них больны.

Местная жительница тогда подтвердила, что РКУ в самом деле ликвидируют с 16 мая. На этой неделе жильцы ближайших домов уже не смогли оплатить там коммуналку – они с негодованием рассказали «Байкал-Daily», что павильончик закрыт, хотя сам он ещё на месте. РКУ находится в одном здании с супермаркетом и аптекой и людям было очень удобно рассчитываться именно там. К тому же очередей на участке практически не возникало.

Почему решили «свернуть» пункт приёма платежей, проработавший немало лет – доподлинно неизвестно, но среди местных упорно ходят слухи о появлении на его месте точки по продаже не то пиццы, не то фастфуда.

На дверях здания ранее повесили объявление о скором закрытии РКУ. И указали адреса других участков – на проспекте Строителей, улицах Шумяцкого и Калашникова. Путь туда, стоит отметить, не ближний, и добираться до ЕИРЦ многим теперь придётся на транспорте.

ЕИРЦ коммунальные услуги соцсети

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