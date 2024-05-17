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В Бурятии почтили память сотрудника Росгвардии турниром по гиревому спорту

В Бурятии почтили память сотрудника Росгвардии турниром по гиревому спорту
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Алексей Продубнов погиб при исполнении служебного долга

В Гусиноозёрске прошёл республиканский турнир по гиревому спорту памяти капитана полиции Алексея Продубнова, сотрудника СОБР «Барс» территориального управления Росгвардии, погибшего при исполнении служебного долга. Спортивное мероприятие, являющееся отборочным на всероссийские соревнования, прошло в универсальном спортивном центре имени Н. Бадмаева.

Соревнования прошли в упражнении «армейский гиревой рывок». Всего в соревнованиях участвовали 130 спортсменов, в том числе и сильнейшие гиревики Бурятии. Юные и взрослые спортсмены работали с гирей 12, 16 и 24 кг.

- Республиканский турнир получил большой отклик у любителей и профессионалов гирь в Бурятии. Мы выражаем искреннюю благодарность организаторам и судьям в проведении соревнования, - отметил подполковник полиции Олег Х., который в весовой категории до 75 кг занял второе место, совершив 240 подъёмов гирей 24 кг.




На открытии турнира маме погибшего офицера Алексея Продубнова Татьяне Николаевне росгвардейцы вручили цветы и помощь от спецподразделения, сообщает пресс-служба ведомства.
Все призёры соревнований были награждены дипломами, медалями и памятными сувенирами.

Офицеры спецподразделения посетили могилу Алексея Продубнова и возложили цветы, отдав дань уважения памяти своему боевому товарищу.


Алексей Продубнов родился в 1985 году в городе Гусиноозерск Селенгинского района.

В 2012 году поступил на службу в специальный отряд быстрого реагирования «Барс». Неоднократно выезжал в служебные командировки в Северо-Кавказский регион. Награждён медалями «За мужество и отвагу», «За воинскую доблесть», «За отличие в службе», нагрудным знаком «За отличие в службе в особых условиях» и другими.

Кандидат в мастера спорта по гиревому спорту и тяжёлой атлетике.

10 октября 2019 года погиб при исполнении служебного долга.

Росгвардия спорт гиревой спорт

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