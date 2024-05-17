Глава Бурятии Алексей Цыденов опубликовал фотографии из Харбина

Он примет участие в открытии российско-китайской выставки

Лидер Бурятии Алексей Цыденов сообщил 17 мая в своём телеграм-канале, что работает в Харбине (КНР). Туда ночью прилетел президент России Владимир Путин, который находится в Китае с государственным визитом. «Готовимся к открытию российско-китайского Экспо, - написал Цыденов. - Атмосфера мероприятия и дружественная, и деловая одновременно».

Открытие восьмого российско-китайского ЭКСПО станет основным событием второго дня госвизита президента России. «На полях» выставки Путин пообщается с Хань Чжэном, заместителем председателя КНР Си Цзиньпина, и руководством провинции Хэйлунцзян.

В Китае находятся и некоторые другие губернаторы регионов Дальневосточного федерального округа.

«Ближайшие дни работаю в составе делегации президента России в Китае», - сообщил в телеграм-канале Александр Осипов, глава администрации Забайкальского края.

Он тоже примет участие в открытии президентом Владимиром Путиным и председателем Си Цзиньпином выставки ЭКСПО. Её участниками стали более 2 000 китайских представителей из 190 компаний, среди которых - крупнейшие государственные и частные промышленные холдинги и средние инновационные компании. Также в выставке принимают участие представители 25 регионов России.

«Амурская область плодотворно сотрудничает с китайскими партнерами, - сообщил в соцсетях руководитель этого региона Василий Орлов. - У нас работает первый международный мост и строится уникальная трансграничная канатная дорога. Вместе мы проводим крупнейшие международные экономические форумы, уникальные культурные фестивали, играем в хоккей и устраиваем гонки на льду пограничной реки Амур».

Орлов рассчитывает, что «по итогам встреч будет принят ряд важных решений, которые позволят нам ускорить продвижение по совместным с Китаем проектам».

Президент Путин и сопровождающие его губернаторы также откроют четвёртый российско-китайский форум по межрегиональному сотрудничеству.