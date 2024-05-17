Улан-удэнцам запретили появляться в лесах ещё три недели

Запрет на их посещение продлили
В Улан-Удэ продлили табу
на вход и въезд в пригородные леса. Он будет действовать до 6 июня. Исключение сделали для тех, кто занимается охраной лесов от пожаров, воспроизводством и уходом за ними, а также аварийно-спасательными работами.
Под запретом – разведение костров, сжигание порубочных остатков, мусора, сухой травы и бытовых отходов, сельхозпалы, приготовление еды на открытом огне и углях, в том числе – с использованием специальных устройств и сооружений.
Ограничения не распространяются на сквозные проезды по дорогам общего пользования. Кроме того, улан-удэнцы вправе спокойно отдыхать на природе на островах Комсомольский и Богородский, футбольном поле на Верхней Берёзовке, стадионах, территории детских лагерей и здравниц. За нарушение правил пожарной безопасности улан-удэнцам грозят штрафы размером от 40 до 50 тысяч рублей.
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