Врачи Бурятии рассказали, как избежать гипертонии

Жителям республики рекомендуют правильно питаться и вести здоровый образ жизни



С 13 по 19 мая в Бурятии проходит неделя профилактики повышенного артериального давления. Повышенное артериальное давление (гипертония) — это одно из наиболее распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы, приводящее к серьезным осложнениям, таким как инфаркт миокарда, инсульт и хроническая почечная недостаточность. Важным аспектом борьбы с гипертонией является ее профилактика, которая включает в себя изменение образа жизни и регулярное медицинское наблюдение.



Рекомендации по профилактике повышенного артериального давления дала заведующая кардиологическим отделением республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова, врач-кардиолог Оксана Шабаева.



Рекомендация №1: «Мы-то, что мы едим»



Одним из ключевых факторов профилактики гипертонии является правильное питание. Вот несколько рекомендаций. В первую очередь ограничьте потребление соли. Её избыток в рационе способствует задержке жидкости в организме и увеличению кровяного давления. Рекомендуется употреблять не более 3 граммов соли в день.



Также добавьте в рацион продукты, богатые калием, ведь он способствует выведению натрия из организма и расслаблению стенок сосудов. Продукты, богатые калием: бананы, апельсины, шпинат, картофель и бобы. Отдавайте предпочтение нежирным сортам мяса, рыбе, оливковому маслу и орехам, употребляйте больше овощей и фруктов. Это поможет предотвратить образование атеросклеротических бляшек, которые могут сужать сосуды и повышать давление.



Избыточный вес и ожирение являются значительными факторами риска развития гипертонии. Снижение массы тела даже на несколько килограммов может существенно повлиять на уровень артериального давления. Рекомендуется сбалансированное питание и регулярная физическая активность для поддержания нормального веса. Физическая активность помогает укрепить сердце и улучшить кровоснабжение.



Рекомендация №2: «Курение – зло»



Курение значительно увеличивает риск развития гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Отказ от курения способствует нормализации артериального давления и улучшению общего состояния здоровья.



Регулярный контроль артериального давления и посещение врача помогут выявить проблемы на ранних стадиях. Это особенно важно для людей с факторами риска, такими как наследственность, диабет и избыточный вес.



Профилактика повышенного артериального давления требует комплексного подхода, включающего изменение образа жизни, сбалансированное питание, физическую активность и регулярные медицинские обследования. Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы и снизить риск развития гипертонии.



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