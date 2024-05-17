В Улан-Удэ пройдёт льготная стерилизация кошек

Акция распространяется как на кошек, так и на котов



В Улан-Удэ стартует льготная стерилизация кошек. Акция пройдёт с 20 по 24 и с 27 по 31 мая во всех трёх филиалах городской ветеринарной станции. Владельцам домашних животных нужно будет оплатить только расходные материалы.



- Льготная стерилизация кошек - это отличная возможность провести необходимую операцию по доступной цене. Стоимость процедуры во время акции намного ниже, чем в обычные дни. Льготная стерилизация распространяется на как на самок, так и самцов кошек, - сообщают в городской ветеринарной станции.



Операция проводится только по предварительной записи. Для записи своих кошек и котов на стерилизацию или получения консультации нужно обратиться в клиники городской ветеринарной станции по адресам:



- ул. Шульца, д.4, тел: 18-00-25;

- ул. Зои Космодемьянской, д.12, тел: 43-79-71;

- ул. Родины, д.11, тел: 18-00-05.

