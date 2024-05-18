В Улан-Удэ до +22 градусов

В республике сохранится ветреная погода



По данным Бурятского гидрометцентра, 18 мая по республике переменная облачность, осадки обойдут стороной, лишь днём по трассе БАМ и юго-западу дождь и мокрый снег. Днём воздух прогреется до +20,+25, местами +13,+18, по Прибайкалью и крайнему северу +7,+12. Ветер переменный 4-9, в отдельных районах до 12-15 м/с.



В Улан-Удэ без осадков. Днём максимальная температура воздуха составит +22 градуса, ветер

переменный 7-12 м/с.



