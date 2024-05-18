В республике сохранится ветреная погода
По данным Бурятского гидрометцентра, 18 мая по республике переменная облачность, осадки обойдут стороной, лишь днём по трассе БАМ и юго-западу дождь и мокрый снег. Днём воздух прогреется до +20,+25, местами +13,+18, по Прибайкалью и крайнему северу +7,+12. Ветер переменный 4-9, в отдельных районах до 12-15 м/с.
В Улан-Удэ без осадков. Днём максимальная температура воздуха составит +22 градуса, ветер
переменный 7-12 м/с.
В Улан-Удэ до +22 градусов
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