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В Забайкалье «мусорного» регоператора оштрафовали на 250 тысяч

В Забайкалье «мусорного» регоператора оштрафовали на 250 тысяч
Бизнес, 
Он не вывозил мусор вовремя

В Забайкальском крае регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами оштрафовали на 250 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Местный житель пожаловался в надзорный орган на то, что с территории железнодорожной станции Забайкальск не вывозят мусор.

- В ходе проверки установлено, что региональный оператор не соблюдал санитарно-эпидемиологические требования при обращении с отходами производства и потребления в части своевременности их вывоза с территории железнодорожной станции Забайкальск, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В отношении юридического лица возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ «Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, отходов». Организацию оштрафовали на четверть миллиона рублей.
штраф региональный оператор по ТКО

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