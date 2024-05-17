В Забайкалье «мусорного» регоператора оштрафовали на 250 тысяч

Он не вывозил мусор вовремя



В Забайкальском крае регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами оштрафовали на 250 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Местный житель пожаловался в надзорный орган на то, что с территории железнодорожной станции Забайкальск не вывозят мусор.



- В ходе проверки установлено, что региональный оператор не соблюдал санитарно-эпидемиологические требования при обращении с отходами производства и потребления в части своевременности их вывоза с территории железнодорожной станции Забайкальск, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



В отношении юридического лица возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ «Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, отходов». Организацию оштрафовали на четверть миллиона рублей.

