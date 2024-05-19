19 мая

18 мая

17 мая

Популярное

В Бурятию неожиданно рванули из-за границы

В Бурятию неожиданно рванули из-за границы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За два месяца из зарубежных стран в республику приехало более 400 человек

За первые два месяца 2024 года – с января по февраль включительно – миграционный приток в Бурятии составил 93 человека. Приехавших в республику было больше (4 884), чем тех, кто покинул её (4 791), рассказали в Бурятстате.

Люди переезжали в основном из одного муниципального образования республики в другое (3 095). Прирост наблюдался в Северобайкальске, пригородных Иволгинском и Тарбагатайском районах, а также Баунтовском, Еравнинском, Заиграевском и Баргузинском.
 
Те, что приравнены крайнему северу, оставили семь человек. В другие субъекты РФ за год перебрались 1489, а приехало оттуда 1382. Как правило, проживавшие в Бурятии стремились в Центральный федеральный округ (95), включая Москву (52) и Подмосковье (41). Ещё 65 отправились в Северо-Западный ФО (65), в том числе – Ленинградскую область (31) и Санкт-Петербург (49).

Некоторые наши земляки рванули в другие дальневосточные регионы: 89 – в Якутию, 28 – в Приморье и 18 – на Сахалин. Население РБ пополнилось за счёт соседнего Забайкалья (121) и вернувшихся из-за границы. Из-за рубежа в республику прибыло 407 человек (337 – из СНГ и 70 – из других стран), а подались на чужбину 207 (149 и 58 соответственно).

- Доля международной миграции в общем миграционном потоке составила 6,3%, – подчеркнули в Бурятстате. 
миграция населения Бурятстат заграница

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятию неожиданно рванули из-за границы
В Бурятию неожиданно рванули из-за границы
Общество, 19.05.2024
За два месяца из зарубежных стран в республику приехало более 400 человек
В Бурятии сельчанам приходится объезжать убитую дорогу по полям
В Бурятии сельчанам приходится объезжать убитую дорогу по полям
Общество, 19.05.2024
На ней валяются огромные булыжники и острые камни
Улан-удэнцы остались без ЕИРЦ
Улан-удэнцы остались без ЕИРЦ
Общество, 19.05.2024
Горожан опечалило закрытие востребованного пункта приёма платежей

Улан-удэнцам открыли доступ к перекопанной улице
Улан-удэнцам открыли доступ к перекопанной улице
Общество, 19.05.2024
Схему движения на дюжине маршрутов немного подкорректировали
В Улан-Удэ вышел в прокат самый «рыжий» фильм года
В Улан-Удэ вышел в прокат самый «рыжий» фильм года
Общество, 19.05.2024
Его снимали в экстремальных условиях, а сценаристу из-за этого пришлось побрить голову
В Бурятии потушили все лесные пожары
В Бурятии потушили все лесные пожары
Общество, 19.05.2024
В республике нет ни одного «огненного» очага
В Улан-Удэ бродячую собаку избавили от ужасной ноши
В Улан-Удэ бродячую собаку избавили от ужасной ноши
Общество, 19.05.2024
Она до неузнаваемости преобразилась после визита к грумеру
В районе Бурятии назревает недовольство из-за постоянных отключений света
В районе Бурятии назревает недовольство из-за постоянных отключений света
Общество, 19.05.2024
А энергетики рассказали, что в этой ситуации самое печальное
«Щепки летят»: Деревянный мост на севере Бурятии разрушается на глазах
«Щепки летят»: Деревянный мост на севере Бурятии разрушается на глазах
Общество, 19.05.2024
Люди боятся, что их в любой момент может отрезать от цивилизации 
Жителей Бурятии ошарашили новым размером средней зарплаты
Жителей Бурятии ошарашили новым размером средней зарплаты
Общество, 19.05.2024
Стало известно, кто в республике получает по 100 с лишним тысяч в месяц

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^