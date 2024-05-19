В Бурятию неожиданно рванули из-за границы



За первые два месяца 2024 года – с января по февраль включительно – миграционный приток в Бурятии составил 93 человека. Приехавших в республику было больше (4 884), чем тех, кто покинул её (4 791), рассказали в Бурятстате.



Люди переезжали в основном из одного муниципального образования республики в другое (3 095). Прирост наблюдался в Северобайкальске, пригородных Иволгинском и Тарбагатайском районах, а также Баунтовском, Еравнинском, Заиграевском и Баргузинском.



Те, что приравнены крайнему северу, оставили семь человек. В другие субъекты РФ за год перебрались 1489, а приехало оттуда 1382. Как правило, проживавшие в Бурятии стремились в Центральный федеральный округ (95), включая Москву (52) и Подмосковье (41). Ещё 65 отправились в Северо-Западный ФО (65), в том числе – Ленинградскую область (31) и Санкт-Петербург (49).



Некоторые наши земляки рванули в другие дальневосточные регионы: 89 – в Якутию, 28 – в Приморье и 18 – на Сахалин. Население РБ пополнилось за счёт соседнего Забайкалья (121) и вернувшихся из-за границы. Из-за рубежа в республику прибыло 407 человек (337 – из СНГ и 70 – из других стран), а подались на чужбину 207 (149 и 58 соответственно).



- Доля международной миграции в общем миграционном потоке составила 6,3%, – подчеркнули в Бурятстате.

