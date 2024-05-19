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В Бурятии подсчитали официальных безработных

В Бурятии подсчитали официальных безработных
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Их число достигло 1600

В феврале 2024-го в Бурятии насчитывалось 420 400 человек трудоспособного возраста – от 15 лет и старше. Это 43,3% от общей численности населения РБ, рассказали в Бурятстате.

Большинство – 397 900 – на тот момент работали в сфере экономики. А 22 500 не имели занятия, но активно его искали.

Уровень занятости специалисты оценили в 52,6%, безработицы – в 5,4%, а общей безработицы (без учащихся, студентов-очников и пенсионеров) – в 4,6%.

- В государственных учреждениях службы занятости число зарегистрированных безработных к концу марта достигло 1600 человек, – отметили в ведомстве. – В марте этот статус получили 449.

Жители республики трудятся преимущественно в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. В феврале таковых было 168 000. Некоторые устраиваются туда по совместительству и по договорам гражданско-правового характера.

За год (с февраля 2023-го по февраль 2024-го) в РБ прибавилось рабочих мест в профессиональной, научной и технической отраслях (на 11,9%). Зато их стало заметно меньше в строительстве (на 13,7%), предоставлении прочих видов услуг (на 5,4%) и деятельности в области информации и связи (на 3,4%).

безработица безработные Бурятстат

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