На месте работают пожарные
В Тарбагатайском районе горит мусорный полигон. На месте работают пожарные, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Здесь отметили, угрозы для населения нет.
Ситуация находится на контроле администрации Тарбагатайского района.
В пригороде Улан-Удэ горит мусорный полигон
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На месте работают пожарные
Они забирали деньги у обманутых пенсионеров
Возгорания возникли по вине человека
Его эвакуировали спасатели БРПСС
Малышка гуляла одна
Возбуждено уголовное дело о превышении полномочий
Мужчина бил женщину стеклянной бутылкой по голове
Его задержали бдительные росгвардейцы
Мужчина соврал о краже
Часть денег он занял у друга
Водитель не успел проскочить через пути
Молодые люди будут не только сидеть, но и должны вернуть обманутым пенсионерам всё, что у них забрали
С ними борются почти сто человек
После ДТП парень попал в больницу
Происшествия, 16.05.2024
«Запомните, налога на СВО не существует», - информируют в МВД