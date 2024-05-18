18 мая

17 мая

Популярное

В пригороде Улан-Удэ горит мусорный полигон

В пригороде Улан-Удэ горит мусорный полигон
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На месте работают пожарные

В Тарбагатайском районе горит мусорный полигон. На месте работают пожарные, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Здесь отметили, угрозы для населения нет.

Ситуация находится на контроле администрации Тарбагатайского района.

пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На севере Бурятии тушат сложные лесные пожары
На севере Бурятии тушат сложные лесные пожары
Происшествия, 18.05.2024
Возгорания возникли по вине человека
В Улан-Удэ сотрудники ЧОП избили постояльца гостиницы
В Улан-Удэ сотрудники ЧОП избили постояльца гостиницы
Происшествия, 17.05.2024
Возбуждено уголовное дело о превышении полномочий
17-летний улан-удэнец угнал мотоцикл
17-летний улан-удэнец угнал мотоцикл
Происшествия, 17.05.2024
Его задержали бдительные росгвардейцы
В центре Улан-Удэ «Тойота Камри» попала под трамвай
В центре Улан-Удэ «Тойота Камри» попала под трамвай
Происшествия, 17.05.2024
Водитель не успел проскочить через пути 
В Улан-Удэ курьеры телефонных мошенников получили сроки
В Улан-Удэ курьеры телефонных мошенников получили сроки
Происшествия, 17.05.2024
Молодые люди будут не только сидеть, но и должны вернуть обманутым пенсионерам всё, что у них забрали
В Бурятии тушат три лесных пожара
В Бурятии тушат три лесных пожара
Происшествия, 17.05.2024
С ними борются почти сто человек
Жителей Бурятии предупреждают о рассылке мошеннических писем о налоге на СВО
Жителей Бурятии предупреждают о рассылке мошеннических писем о налоге на СВО
Происшествия, 16.05.2024
«Запомните, налога на СВО не существует», - информируют в МВД

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^