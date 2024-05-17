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В Бурятии тушат три лесных пожара

В Бурятии тушат три лесных пожара
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
С ними борются почти сто человек

Накануне в Бурятии ликвидировали лесной пожар, который разгорелся в Прибайкальском районе. Его площадь составила 180 гектаров. По данным на утро 17 мая, продолжается борьба ещё с двумя возгораниями – в Тункинском и Муйском районах.

К тушению привлекли 71 пожарного-десантника и 28 сотрудников лесной охраны, итого – 99 человек. Всего задействовано 16 единиц техники. Новых огненных очагов в республике нет, сообщили в РАЛХ.

Там напомнили, что в регионе действует особый противопожарный режим. При обнаружении возгораний жителей республики просят сообщить об этом в ближайшее лесничество или на горячую линию по номеру 8 (3012) 20-44-44.
лесные пожары Лес РАЛХ

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