В Бурятии тушат три лесных пожара

С ними борются почти сто человек



Накануне в Бурятии ликвидировали лесной пожар, который разгорелся в Прибайкальском районе. Его площадь составила 180 гектаров. По данным на утро 17 мая, продолжается борьба ещё с двумя возгораниями – в Тункинском и Муйском районах.



К тушению привлекли 71 пожарного-десантника и 28 сотрудников лесной охраны, итого – 99 человек. Всего задействовано 16 единиц техники. Новых огненных очагов в республике нет, сообщили в РАЛХ.



Там напомнили, что в регионе действует особый противопожарный режим. При обнаружении возгораний жителей республики просят сообщить об этом в ближайшее лесничество или на горячую линию по номеру 8 (3012) 20-44-44.

