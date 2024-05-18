Учитель из Бурятии прояснила судьбу добровольца из Бурятии на СВО

Намсарай Намсараев «примет должность»

Бывший депутат Народного Хурала, журналист «Тивикома» Намсарай Намсараев сейчас находится в командировке на Дальнем Востоке. Об этом сообщила на своих страницах в соцсетях Оксана Бухольцева, тоже депутат предыдущего созыва парламента Бурятии. Сейчас она работает директором школы №5 в Токмаке, городе, расположенном на освобождённой части Запорожской области.

«Намсарай на связи, - написала она. - Вика, привет передала, ещё до его дня рождения. Кто не знает, то родился Намсарай Владимирович в День Победы. Сейчас он едет в один из дальневосточных регионов по службе. Но это ненадолго, и опять сюда, на СВО».

По словам Бухольцевой, «у Намсарая намечаются перемены».

«Да сейчас у многих военных прямо по Цою: «перемен, требуют наши сердца!» А что делать? В свете последних событий грядут перемены, главное, что хорошие. Я в это верю. Короче, Намсарай принимает должность и не только. К радости семьи, ещё и домой заедет».

Бухольцева не раскрыла, какая должность и в какой структуре ожидает Намсарая Намсараева.