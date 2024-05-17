С ним решили повременить до окончания учебного года
Анонсированный ранее ремонт на проспекте 50-летия Октября в Улан-Удэ отложили на неделю. С ним подождут до окончания учебного года. Соответствующее поручение для снижения заторов на дорогах дал мэр города Игорь Шутенков.
О новых сроках обновления трамвайных путей и закрытия движения на проспекте пообещали сообщить дополнительно.
Ранее в мэрии заявили, что из-за ремонта изменится схема движения 11-ти автобусных маршрутов – № 3, 3А, 29, 31, 37, 40, 46, 55, 57, 59 и 100 по направлению в центр города. Они будут объезжать закрытый участок через улицы Жуковского, Хоца Намсараева и Гагарина и далее – по утверждённым схемам. На трамваи работы никак не повлияют.
В Улан-Удэ сдвинули грандиозный ремонт трамвайных путей на Элеваторе
Общество, Фото:
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