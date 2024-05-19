Он утонул в реке у прибрежного села
Трагедия произошла в минувшую субботу, 18 мая, в Баргузинском районе. В реке Баргузин возле одноимённого села утонул 48-летний житель соседнего Забайкалья, сообщает «Баргузин-инфо.24/7».
На место выехали трое сотрудников Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения (ПСП) БПСО МЧС России. Туда также отправились сотрудники полиции. Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.
В Бурятии трагически погиб 48-летний забайкалец
Происшествия, Фото:
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