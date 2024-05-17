Участниками станут спортсмены 2004-2010 годов рождения
С 28 по 31 мая в Иркутске пройдёт первенство Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по стрельбе из лука. Ожидается, что в соревнованиях на стадионе «Труд» будут участвовать 250 спортсменов из Иркутской, Кемеровской, Томской, Новосибирской областей, Красноярского, Приморского, Забайкальского краёв, республик Тыва и Бурятия.
За медали первенства Сибири и Дальнего Востока будут бороться юниоры и юниорки 2004-2006 годов рождения и юноши и девушки 2007-2010 годов рождения. Они выявят сильнейших в двух дисциплинах: классическом и блочном луке. Победителей и призёров определят в личном и командном зачётах, их наградят медалями и дипломами. Тренеров спортсменов-победителей отметят дипломами.
Торжественное открытие соревнований состоится в 14:00 28 мая. С 10:00 до 19:00 29 мая на стадионе «Труд» пройдёт квалификационный раунд: юниоры будут стрелять из классического и блочного лука на 90 и 70 метров, юниорки – на 70 и 60 метров, юноши – 70 и 60 метров, девушки – 60 и 50 метров. С 10:00 до 19:00 30 мая – второй день квалификации, юниоры, юниорки, юноши будут стрелять из классического и блочного лука на дистанции 50 и 30 метров, девушки – на 40 и 30 метров. С 10:00 до 15:00 31 мая пройдут личные финалы во всех возрастных группах, с 15:00 до 17:30 – командные финалы во всех возрастных группах, в 18:00 состоится церемония награждения победителей и призёров.
- Первенство Сибирского и Дальневосточного федеральных округов станет одним из этапов отбора на XII летнюю спартакиаду учащихся России среди спортсменов 2007-2008 годов рождения, которая с 18 по 22 июля пройдёт в Пензе, - сообщает министерство спорта Иркутской области.
Возрастное ограничение: 0+.
Иркутск примет первенство ДФО и СФО по стрельбе из лука
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 17.05.2024
Местами ожидаются осадки
Также в городе отметят Общероссийский день библиотек
В районе Бурятии вновь зацветёт «Миндалецвет»
Весеннего и осеннего Чингису Болотову мало
За год число ночёвок там перевалило за 279 тысяч
Люк на дороге прикрыли гнилыми досками
Мероприятие проведут в библиотеке на проспекте Строителей
Призовой фонд чемпионата Бурятии по конным скачкам составит 1 млн
Мероприятия состоятся 18 и 25 мая
«Багуловая роща» появится в Могойтуйском районе
Стартовала акция по сбору вещей для ребят в трудной жизненной ситуации
Готовность объекта составляет 87%
Их проведут в августе в Улан-Баторе
В этом году в Якутске появится Арктический центр эпоса и искусств
Определены лучшие музыкальные коллективы детсадов города