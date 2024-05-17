Иркутск примет первенство ДФО и СФО по стрельбе из лука

Участниками станут спортсмены 2004-2010 годов рождения



С 28 по 31 мая в Иркутске пройдёт первенство Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по стрельбе из лука. Ожидается, что в соревнованиях на стадионе «Труд» будут участвовать 250 спортсменов из Иркутской, Кемеровской, Томской, Новосибирской областей, Красноярского, Приморского, Забайкальского краёв, республик Тыва и Бурятия.



За медали первенства Сибири и Дальнего Востока будут бороться юниоры и юниорки 2004-2006 годов рождения и юноши и девушки 2007-2010 годов рождения. Они выявят сильнейших в двух дисциплинах: классическом и блочном луке. Победителей и призёров определят в личном и командном зачётах, их наградят медалями и дипломами. Тренеров спортсменов-победителей отметят дипломами.



Торжественное открытие соревнований состоится в 14:00 28 мая. С 10:00 до 19:00 29 мая на стадионе «Труд» пройдёт квалификационный раунд: юниоры будут стрелять из классического и блочного лука на 90 и 70 метров, юниорки – на 70 и 60 метров, юноши – 70 и 60 метров, девушки – 60 и 50 метров. С 10:00 до 19:00 30 мая – второй день квалификации, юниоры, юниорки, юноши будут стрелять из классического и блочного лука на дистанции 50 и 30 метров, девушки – на 40 и 30 метров. С 10:00 до 15:00 31 мая пройдут личные финалы во всех возрастных группах, с 15:00 до 17:30 – командные финалы во всех возрастных группах, в 18:00 состоится церемония награждения победителей и призёров.



- Первенство Сибирского и Дальневосточного федеральных округов станет одним из этапов отбора на XII летнюю спартакиаду учащихся России среди спортсменов 2007-2008 годов рождения, которая с 18 по 22 июля пройдёт в Пензе, - сообщает министерство спорта Иркутской области.



Возрастное ограничение: 0+.

