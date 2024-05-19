Ветер до 12 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, 19 мая осадки обойдут республику стороной, лишь по крайнему северу местами возможны слабые осадки.
Ветер переменный 7-12 м/с. Температура днём +23, +28, местами +18,+23, по северному Прибайкалью и местами по северо-востоку +11,+16.
В Улан-Удэ без осадков. Днём тёплая погода, максимальная температура воздуха составит +26 градусов. Ветер переменный 6-11 м/с.
В Бурятии сегодня ожидается 28-градусная жара
Общество, Фото:
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