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В Бурятии сегодня ожидается 28-градусная жара

В Бурятии сегодня ожидается 28-градусная жара
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ветер до 12 м/с

По данным Бурятского гидрометцентра, 19 мая осадки обойдут республику стороной, лишь по крайнему северу местами возможны слабые осадки.

Ветер переменный 7-12 м/с. Температура днём +23, +28, местами +18,+23, по северному Прибайкалью и местами по северо-востоку +11,+16.

В Улан-Удэ без осадков. Днём тёплая погода, максимальная температура воздуха составит +26 градусов. Ветер переменный 6-11 м/с.


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