В Бурятии сельчанам приходится объезжать убитую дорогу по полям

На ней валяются огромные булыжники и острые камни
Жители сразу нескольких сёл в Бичурском районе – это Новосретенка, Мотня и Гутай – потребовали пустить грейдер по дороге, соединяющей эти населённые пункты. Люди заявили в группе «Бичура-инфо.24/7», что по ней невозможно ездить.
- На дороге лежат огромные булыжники, из земли торчат острые камни – да ещё вдобавок гребёнка. Приходится объезжать по полям, – посетовали недовольные автомобилисты.
Инженер по ремонту и содержанию автодорог хозяйственно-транспортного отдела (ХТО) райадминистрации Алексей Брызгалов пояснил, что 15 мая состоялось выездное совещание, на котором устранение недочётов обсудили с подрядной организацией. К работам она должна приступить в середине следующей недели.
На ней валяются огромные булыжники и острые камни
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