19 мая

18 мая

17 мая

Популярное

В Бурятии сельчанам приходится объезжать убитую дорогу по полям

В Бурятии сельчанам приходится объезжать убитую дорогу по полям
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На ней валяются огромные булыжники и острые камни

Жители сразу нескольких сёл в Бичурском районе – это Новосретенка, Мотня и Гутай – потребовали пустить грейдер по дороге, соединяющей эти населённые пункты. Люди заявили в группе «Бичура-инфо.24/7», что по ней невозможно ездить.
 
- На дороге лежат огромные булыжники, из земли торчат острые камни – да ещё вдобавок гребёнка. Приходится объезжать по полям, – посетовали недовольные автомобилисты.
 
Инженер по ремонту и содержанию автодорог хозяйственно-транспортного отдела (ХТО) райадминистрации Алексей Брызгалов пояснил, что 15 мая состоялось выездное совещание, на котором устранение недочётов обсудили с подрядной организацией. К работам она должна приступить в середине следующей недели. 
дороги ремонт дорог

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сельчанам приходится объезжать убитую дорогу по полям
В Бурятии сельчанам приходится объезжать убитую дорогу по полям
Общество, 19.05.2024
На ней валяются огромные булыжники и острые камни
Улан-удэнцы остались без ЕИРЦ
Улан-удэнцы остались без ЕИРЦ
Общество, 19.05.2024
Горожан опечалило закрытие востребованного пункта приёма платежей

Улан-удэнцам открыли доступ к перекопанной улице
Улан-удэнцам открыли доступ к перекопанной улице
Общество, 19.05.2024
Схему движения на дюжине маршрутов немного подкорректировали
В Улан-Удэ вышел в прокат самый «рыжий» фильм года
В Улан-Удэ вышел в прокат самый «рыжий» фильм года
Общество, 19.05.2024
Его снимали в экстремальных условиях, а сценаристу из-за этого пришлось побрить голову
В Бурятии потушили все лесные пожары
В Бурятии потушили все лесные пожары
Общество, 19.05.2024
В республике нет ни одного «огненного» очага
В Улан-Удэ бродячую собаку избавили от ужасной ноши
В Улан-Удэ бродячую собаку избавили от ужасной ноши
Общество, 19.05.2024
Она до неузнаваемости преобразилась после визита к грумеру
В районе Бурятии назревает недовольство из-за постоянных отключений света
В районе Бурятии назревает недовольство из-за постоянных отключений света
Общество, 19.05.2024
А энергетики рассказали, что в этой ситуации самое печальное
«Щепки летят»: Деревянный мост на севере Бурятии разрушается на глазах
«Щепки летят»: Деревянный мост на севере Бурятии разрушается на глазах
Общество, 19.05.2024
Люди боятся, что их в любой момент может отрезать от цивилизации 
Жителей Бурятии ошарашили новым размером средней зарплаты
Жителей Бурятии ошарашили новым размером средней зарплаты
Общество, 19.05.2024
Стало известно, кто в республике получает по 100 с лишним тысяч в месяц
В Бурятии высадили 80 тысяч саженцев сосны
В Бурятии высадили 80 тысяч саженцев сосны
Общество, 18.05.2024
Республика присоединилась к акции «Сад памяти»


В Улан-Удэ стартовал турнир по баскетболу «Кубок Горсовета»
В Улан-Удэ стартовал турнир по баскетболу «Кубок Горсовета»
Общество, 18.05.2024
В соревнованиях участвуют более 60 команд

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^