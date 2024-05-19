В Бурятии сельчанам приходится объезжать убитую дорогу по полям



Жители сразу нескольких сёл в Бичурском районе – это Новосретенка, Мотня и Гутай – потребовали пустить грейдер по дороге, соединяющей эти населённые пункты. Люди заявили в группе «Бичура-инфо.24/7», что по ней невозможно ездить.



- На дороге лежат огромные булыжники, из земли торчат острые камни – да ещё вдобавок гребёнка. Приходится объезжать по полям, – посетовали недовольные автомобилисты.



Инженер по ремонту и содержанию автодорог хозяйственно-транспортного отдела (ХТО) райадминистрации Алексей Брызгалов пояснил, что 15 мая состоялось выездное совещание, на котором устранение недочётов обсудили с подрядной организацией. К работам она должна приступить в середине следующей недели.

