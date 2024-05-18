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В Забайкалье возведут четыре спортзала для занятий карате

В Забайкалье возведут четыре спортзала для занятий карате
Общество,  Фото:из архива

Семь сдали в прошлом году

В 2024 году в Забайкальском крае построят четыре модульных спортивных зала. Они появятся при школах посёлка Лесной Городок Читинского района, села Усть-Озёрная Борзинского района, а также в городе Петровске-Забайкальском. Об этом сообщает телеграм-канал полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), вице-премьера правительства РФ Юрия Трутнева.

В прошлом году в регионе по программе «50 спортзалов в школах ДФО» появилось семь модульных спортивных залов. Их возвели при школах №1, №32 и №33 в Чите, в Приаргунске, Борзе, Балее и селе Урлук Красночикойского района

Программа реализуется по инициативе трёхкратного чемпиона мира по киокусинкай карате Хаида Мантаева при поддержке Юрия Трутнева и минвостокразвития РФ. Средства на них были выделены по президентской дальневосточной субсидии

Сегодня в новых залах забайкальские школьники занимаются физкультурой и карате по программе «Киокусинкай в школу».

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в августе 2024 года откроют три таких спортивных зала.

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