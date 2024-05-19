Улан-удэнцев пугают таинственными лжемастерами по ремонту компьютеров



На днях в одном из местных пабликов во «ВКонтакте» появился пост, в котором рассказывается о новой мошеннической схеме. Автор публикации поведала про так называемых мастеров по ремонту компьютеров и ноутбуков, оставляющих листовки со своими контактными данными в почтовых ящиках в подъездах многоквартирных домов.



Жертвой одного такого «ремонтника» недавно стала пенсионерка, утверждается в публикации.



- Моя мама – пожилая женщина. Ей за 80 лет. Дома не включался телевизор, – гласит запись. – Буквально в течение 30-40 минут заявился гражданин и сказал, что он телемастер, хотя в объявлении про ТВ не сказано.



На листовке, размещённой в сообществе, речь и в самом деле только про ремонт ноутбуков и компьютеров. «Специалист», тем не менее, взялся чинить телевизор.



- Пришёл, покрутился возле него, дал бумажку, что он сделал диагностику за 1000 рублей и столько же взял на запчасти. И был таков. Когда приехала домой, оказалось, что в удлинителе перестала работать розетка, а сам телевизор исправный, – поделилась анонимный автор. – Звонила по указанному номеру, но там отвечали, что мастер занят и что он сделал всё что мог. Спросила: «Что сделал?». Сказали, что провёл диагностику телевизора. И какой итог? «Телевизор неисправен». А где запчасти? «В магазине».



В группе предупредили: подобные листовки – особенно если пенсионерам обещают скидки – лучше выбрасывать сразу. Однако алогичный пост с похожими фото облетел ВК-сообщества и других городов, в частности – Кирова и Воронежа. Интернет-пользователи пришли к выводу, что это обычный вброс.



Впрочем, окончательно расслабляться улан-удэнцам всё-таки не стоит. Ещё более года назад, в феврале 2023-го, один из наших земляков



- Сразу же выбрасывайте из почтовых ящиков объявления с именами компьютерных «мастеров» и обещаниями отремонтировать вашу технику «быстро, качественно и недорого». Это мошенники, – отметил он. – Стоимость своих услуг по телефону они не называют. Приезжают к вам домой, создают вид бурной деятельности и по итогу оглашают баснословный ценник.



Спустя полгода, в сентябре, ту же тему вновь



- Наверняка вы видели такие бумажки у себя в подъезде. На них постоянно разные имена – типа это частник. А на самом деле – фирма. Шарлатаны в чистом виде. Работают там абсолютно неквалифицированные и нечистые на руку люди, – поделился участник паблика. Впрочем, окончательно расслабляться улан-удэнцам всё-таки не стоит. Ещё более года назад, в феврале 2023-го, один из наших земляков призывал остальных быть бдительными и не пользоваться услугами подобных «специалистов».- Сразу же выбрасывайте из почтовых ящиков объявления с именами компьютерных «мастеров» и обещаниями отремонтировать вашу технику «быстро, качественно и недорого». Это мошенники, – отметил он. – Стоимость своих услуг по телефону они не называют. Приезжают к вам домой, создают вид бурной деятельности и по итогу оглашают баснословный ценник.Спустя полгода, в сентябре, ту же тему вновь подняли в соцсетях. В местной группе опубликовали фото с листовкой, на которой указали номер для связи.- Наверняка вы видели такие бумажки у себя в подъезде. На них постоянно разные имена – типа это частник. А на самом деле – фирма. Шарлатаны в чистом виде. Работают там абсолютно неквалифицированные и нечистые на руку люди, – поделился участник паблика.



Как выяснилось, он тоже имел дело с такими мастерами. Компьютер улан-удэнца стал плохо работать из-за вирусов и периодически выдавал ошибки. Приехавший по объявлению парень разоткровенничался с клиентом и рассказал, что услуги он и коллеги оказывают IT-профанам – то есть тем, кто в компьютерах совсем ничего не понимает. Это пенсионеры, девушки и женщины.



В комментариях под записью посетители паблика заявили, что тоже обращались к подобным «спецам». «Отдала свой ноут на ремонт по такой «бумажке» и кое-как забрала. Нагрели до такой степени, что вздулся. Уродство и только», – подчеркнула одна из интернет-пользователей.



Про ремонтников, берущих заоблачные суммы за сомнительные услуги, периодически сообщают и федеральные СМИ. Три года назад «Комсомольская правда» рассказывала: чаще всего они скрываются за объявлениями, написанными от руки. Рассчитывают на то, что человек подумает, будто листовку в почтовый ящик просто сунул сосед, разбирающийся в компьютерах.



