Также будет проведено первенство региона
2 июня в Иволгинском районе Бурятии пройдут чемпионат и первенство республики по спортивному ориентированию. Соревнования станут пятым этапом летнего кубка РБ 2024 года. Турнир состоится на озере Карасиное.
Соревнования проведут в дисциплине «Кросс-классика. Общий старт». Регистрация доступна до 18:00 30 мая.
Участвовать в чемпионате и первенстве будут возрастные категории:
«М 12» - мальчики до 13 лет - 2012 и младше,
«Ж 12» – девочки до 13 лет - 2012 и младше,
«М 14» - юноши до 15 лет. 2010-2011 гг.р,
«Ж 14» - девушки до 15 лет 2010-2011 гг.р,
«М 16» - юноши до 17 лет - 2008-2009 гг.р,
«Ж 16» - девушки до 17 лет - 2008-2009 гг.р,
«М 18» - юноши до 19 лет - 2006-2007 гг.р,
«Ж 18» - девушки до 19 лет - 2006-2007 гг.р,
«М 21» - мужчины 2005 г.р. и старше,
«Ж 21» - женщины 2005 г.р. и старше,
«М 40» - мужчины 1984 г.р. и старше,
«Ж 40» - женщины 1984 г.р. и старше,
«М 50» - мужчины 1974 г.р. и старше,
«Ж 50» - женщины 1974 г.р. и старше,
«М 60» - мужчины 1964 г.р. и старше,
«Ж 60» - женщины 1964 г.р. и старше,
«Новички» - мужчины и женщины без ограничения.
Возрастное ограничение: 0+.
У озера Бурятии состоится чемпионат по ориентированию
Общество, Фото:
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