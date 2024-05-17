У озера Бурятии состоится чемпионат по ориентированию

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Также будет проведено первенство региона



2 июня в Иволгинском районе Бурятии пройдут чемпионат и первенство республики по спортивному ориентированию. Соревнования станут пятым этапом летнего кубка РБ 2024 года. Турнир состоится на озере Карасиное.



Соревнования проведут в дисциплине «Кросс-классика. Общий старт». Регистрация доступна до 18:00 30 мая.



Участвовать в чемпионате и первенстве будут возрастные категории:

«М 12» - мальчики до 13 лет - 2012 и младше,

«Ж 12» – девочки до 13 лет - 2012 и младше,

«М 14» - юноши до 15 лет. 2010-2011 гг.р,

«Ж 14» - девушки до 15 лет 2010-2011 гг.р,

«М 16» - юноши до 17 лет - 2008-2009 гг.р,

«Ж 16» - девушки до 17 лет - 2008-2009 гг.р,

«М 18» - юноши до 19 лет - 2006-2007 гг.р,

«Ж 18» - девушки до 19 лет - 2006-2007 гг.р,

«М 21» - мужчины 2005 г.р. и старше,

«Ж 21» - женщины 2005 г.р. и старше,

«М 40» - мужчины 1984 г.р. и старше,

«Ж 40» - женщины 1984 г.р. и старше,

«М 50» - мужчины 1974 г.р. и старше,

«Ж 50» - женщины 1974 г.р. и старше,

«М 60» - мужчины 1964 г.р. и старше,

«Ж 60» - женщины 1964 г.р. и старше,

«Новички» - мужчины и женщины без ограничения.



Возрастное ограничение: 0+.

