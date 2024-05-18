Он проведёт под стражей два месяца
25-летнему жителю Иркутской области, который убил 21-летнюю жену прямо в ЗАГСе, избрали меру пресечения. Его заключили под стражу на два месяца – до 16 июля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Молодому человеку предъявили обвинение в убийстве – по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. Всё произошло в Саянске утром 16 мая. Супруги пришли в ЗАГС, чтобы подать заявление о расторжении брака. В какой-то момент парень достал нож и нанёс им несколько ударов молодой жене в живот и шею.
Она скончалась ещё до приезда медиков. Известно, что у девушки осталась маленькая дочь. В СУ СКР по Иркутской области возбудили уголовное дело расследование которого проконтролирует прокуратура. Злоумышленника задержали в тот же день. Известно, что ранее он уже не раз привлекался к уголовной ответственности.
Жителя Иркутской области, зарезавшего жену прямо в ЗАГСе, закрыли в СИЗО
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