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В Бурятии предупредили о мошенниках, требующих несуществующий «налог на СВО»

В Бурятии предупредили о мошенниках, требующих несуществующий «налог на СВО»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Все поверившие аферистам рискуют лишиться своих средств

В последнее время активизировались злоумышленники, которые присылают россиянам на электронную почту сообщения о необходимости оплатить «налог на СВО». В них говорится, что деньги якобы будут списывать со счёта автоматически каждый месяц. И произойдёт это, если срочно не перейти по прикреплённой ссылке и не подписать заявление на отказ.

Кликнув на этой ссылке, пользователь попадает на поддельный сайт банка, внешне очень похожий на настоящий. А если он введёт номер телефона для входа в личный кабинет, аферисты завладеют персональными данными жертвы и получат возможность похитить средства уже с реального счёта, сообщает «Бурятия-инфо.24/7».

Жителям республики напомнили: никакого налога на СВО не существует. Их просят не переходить по неизвестным ссылкам, не переводить деньги по требованию незнакомцев и ни под какими предлогами и никому не сообщать коды, приходящие по sms.
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