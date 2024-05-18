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В Бурятии установят три модульных спортивных зала для детей

В Бурятии установят три модульных спортивных зала для детей
Общество,  Фото:скриншот с видео

В них буду заниматься карате

В Бурятии в августе возведут три новых модульных спортивных зала по программе «50 модульных спортивных залов в школах ДФО». Об этом сообщает телеграм-канал полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), вице-премьера правительства РФ Юрия Трутнева.

Новые модульные спортзалы появятся в Селенгинской школе-интернате Кабанского района, Мухоршибирской школе №2 и школе №54 города Улан-Удэ.

Программа реализуется по инициативе трёхкратного чемпиона мира по киокусинкай карате Хаида Мантаева. Она поддержана Юрием Трутневым и главой минвостокразвития РФ Алексеем Чекунковым

Во всех новых спортзалах дети будут овладевать искусством карате в рамках программы «Киокусинкай в школу».

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