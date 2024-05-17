17 мая

16 мая

Популярное

В Истоке в Улан-Удэ отремонтируют оживлённую дорогу

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
По этой дороге ходит общественный транспорт

В улан-удэнском микрорайоне Исток ремонтируют дорогу. На дороге по улице Полынная до улицы Победы, протяжённостью более 1,5 км, уже демонтировали старый асфальт и сейчас обустраивают основание будущей проезжей части, сообщили в управлении дорожного строительства администрации Улан-Удэ.

Оживлённый участок, где ходит общественный транспорт, обновят благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Подрядчик ООО «Инвестстрой» выполнит здесь устройство нового асфальтового покрытия, обустроит тротуары, автобусные остановки.

Завершить ремонт дороги планируют до 1 октября 2024 года.

В общей сложности в этом году в Улан-Удэ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 10 участков автомобильных дорог. Ещё по двум объектам в ближайшее время стартуют торги на ремонт дорог. На масштабные работы выделено 600 млн рублей.
дорожный ремонт национальный проект

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Часть работающих улан-удэнцев оказались судимы
Часть работающих улан-удэнцев оказались судимы
Общество, 17.05.2024
Однако некоторые компании готовы нанимать таких сотрудников

В Истоке в Улан-Удэ отремонтируют оживлённую дорогу
Общество, 17.05.2024
По этой дороге ходит общественный транспорт
Жителей Бурятии будут предупреждать о мошенниках прямо во время звонков
Жителей Бурятии будут предупреждать о мошенниках прямо во время звонков
Общество, 17.05.2024
Распознать аферистов поможет цифровой «всезнайка»
В Бурятии восстановили движение после схода селя
В Бурятии восстановили движение после схода селя
Общество, 17.05.2024
Работа по вывозу грунта продолжается
В Бурятии свиней прививают от классической чумы
В Бурятии свиней прививают от классической чумы
Общество, 17.05.2024
Вакцинировать против неё хотят более 140 тысяч хрюшек

Бурятский митрополит подарил Национальному музею старинные шкатулки
Бурятский митрополит подарил Национальному музею старинные шкатулки
Общество, 17.05.2024
Всего митрополитом было передано в фонд музея 14 экспонатов
В Бурятии прошли учения по ликвидации условного очага чумы
В Бурятии прошли учения по ликвидации условного очага чумы
Общество, 17.05.2024
В учениях участвовали разные ведомства
В столице Бурятии взялись за забитые ливнёвки
В столице Бурятии взялись за забитые ливнёвки
Общество, 17.05.2024
Их вовсю очищают от песка и мусора
В Бурятии сотрудники ГИБДД спасли жизнь участнику СВО
В Бурятии сотрудники ГИБДД спасли жизнь участнику СВО
Общество, 17.05.2024
Он потерял сознание и не приходил в себя
В нацпарк в Бурятии прилетел могильник
В нацпарк в Бурятии прилетел могильник
Общество, 17.05.2024
В Тунке гнездятся несколько пар этих краснокнижных птиц
В Улан-Удэ перестала подниматься Селенга
В Улан-Удэ перестала подниматься Селенга
Общество, 17.05.2024
За сутки её уровень никак не изменился
Возле кладбища в селе Бурятии разрастается свалка
Возле кладбища в селе Бурятии разрастается свалка
Общество, 17.05.2024
Сельчане боятся, что скоро будут хоронить людей на помойке
Улан-удэнцев просят помочь собрать нуждающихся детей в лагеря
Улан-удэнцев просят помочь собрать нуждающихся детей в лагеря
Общество, 17.05.2024
Можно принести как новые, так и б/у вещи в хорошем состоянии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^