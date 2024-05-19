В Бурятии единственный министр продолжает исправно отчитываться о своих доходах



В Бурятии снова засекретили сведения о доходах и имуществе министров, зампредов правительства РБ и руководителей различных учреждений. Раньше «декларационный сезон» в республике, как и во всей стране, всегда начинался весной. Каждый раз публиковать свои декларации за прошлый год до конца апреля должны были члены Совфеда, чиновники и депутаты всех уровней.



Однако в феврале 2023-го глава государства Владимир Путин подписал закон, согласно которому делать это всем народным избранникам и сенаторам разрешили в обобщённом виде – без имён и фамилий. В декабре 2022-го от финансовых отчётов освободили военных, силовиков и чиновников, которые принимают, ранее принимали или будут принимать участие в специальной военной операции на Украине.



На официальном сайте Народного Хурала в этот раз, к примеру, На официальном сайте Народного Хурала в этот раз, к примеру, разместили только данные о том, подали ли народные избранники декларации за истёкшие 12 месяцев. А зампреды и министры и вовсе не публикуют такую информацию. Большинство в последний раз отчитались о доходах за 2021 год весной 2022-го.



В некоторых ведомствах при этом сослались на подпункт «ж» пункта 1 указа президента РФ № 968 от 29 декабря 2022 года («Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции»). В нём говорится, что «некоторыми категориями граждан в период специальной военной операции размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальных сайтах органов публичной власти и организаций в Интернете и их предоставление общероссийским СМИ для опубликования не осуществляются».