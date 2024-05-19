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В Бурятии единственный министр продолжает исправно отчитываться о своих доходах

В Бурятии единственный министр продолжает исправно отчитываться о своих доходах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
А остальные главы ведомств и все зампреды предпочли их засекретить

В Бурятии снова засекретили сведения о доходах и имуществе министров, зампредов правительства РБ и руководителей различных учреждений. Раньше «декларационный сезон» в республике, как и во всей стране, всегда начинался весной. Каждый раз публиковать свои декларации за прошлый год до конца апреля должны были члены Совфеда, чиновники и депутаты всех уровней.
 
Однако в феврале 2023-го глава государства Владимир Путин подписал закон, согласно которому делать это всем народным избранникам и сенаторам разрешили в обобщённом виде – без имён и фамилий. В декабре 2022-го от финансовых отчётов освободили военных, силовиков и чиновников, которые принимают, ранее принимали или будут принимать участие в специальной военной операции на Украине.
 
На официальном сайте Народного Хурала в этот раз, к примеру, разместили  только данные о том, подали ли народные избранники декларации за истёкшие 12 месяцев. А зампреды и министры и вовсе не публикуют такую информацию. Большинство в последний раз отчитались о доходах за 2021 год весной 2022-го.
 
В некоторых ведомствах при этом сослались на подпункт «ж» пункта 1 указа президента РФ № 968 от 29 декабря 2022 года («Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции»). В нём говорится, что «некоторыми категориями граждан в период специальной военной операции размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальных сайтах органов публичной власти и организаций в Интернете и их предоставление общероссийским СМИ для опубликования не осуществляются».
 
До сих пор декларации исправно подаёт почему-то только министр промышленности РБ Виктор Винокурцев. К примеру, в ушедшем 2023-ем году его заработок составил 2 миллиона 891 тысячу 457 рублей. У Винокурцева есть квартира площадью в 53 квадрата и доля ещё в одной – на 63 с половиной кв. м, а у его супруги, заработавшей 2 миллиона 911 тысяч, два автомобиля – Тойота RAV 4 и Тойота HondaFit. 

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