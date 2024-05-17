Родители заявили, что ребятишки играют на ней полдня
Хоринцев возмутило, что на детской площадке на улице Комсомольская нет туалета. «Дети играют там полдня. Куда они должны ходить?», – поинтересовались сельчане в группе «Хоринск-инфо.24/7».
Глава сельского поселения «Хоринское» Чингис Базардараев заявил, что отхожее место появится при дальнейшем благоустройстве территории ТОС.
Месяц назад жители баунтовского посёлка Багдарин рассказали в группе «Баунт-инфо.24/7», что в местной школе закрыли туалеты. Один из учеников хотел справить там естественную нужду, но не тут-то было.
Как выяснилось, в райцентре отключили свет. Вода же в клозеты подаётся при помощи электронасоса, и когда электроэнергии нет, смывать отходы, соответственно, нечем. Именно по этой причине уборные прикрыли. Ученикам же посоветовали пока ходить в уличный туалет во дворе СОШ.
В Бурятии сельчан возмутило отсутствие туалета на детской площадке
Общество, Фото:
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