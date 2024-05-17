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В Бурятии сельчан возмутило отсутствие туалета на детской площадке

В Бурятии сельчан возмутило отсутствие туалета на детской площадке
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Родители заявили, что ребятишки играют на ней полдня

Хоринцев возмутило, что на детской площадке на улице Комсомольская нет туалета. «Дети играют там полдня. Куда они должны ходить?», – поинтересовались сельчане в группе «Хоринск-инфо.24/7».

Глава сельского поселения «Хоринское» Чингис Базардараев заявил, что отхожее место появится при дальнейшем благоустройстве территории ТОС.

Месяц назад жители баунтовского посёлка Багдарин рассказали в группе «Баунт-инфо.24/7», что в местной школе закрыли туалеты. Один из учеников хотел справить там естественную нужду, но не тут-то было.

Как выяснилось, в райцентре отключили свет. Вода же в клозеты подаётся при помощи электронасоса, и когда электроэнергии нет, смывать отходы, соответственно, нечем. Именно по этой причине уборные прикрыли. Ученикам же посоветовали пока ходить в уличный туалет во дворе СОШ.



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