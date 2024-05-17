Молебен состоится в Кабанском районе
25 мая в Бурятии проведут майский молебен «Байгал далайн Лусууд тахилга» («Подношение Лусууд-хану священного озера Байкал»). Местом проведения станет Байкальский дацан в селе Дулан Кабанского района. Молебен начнётся в 9:00.
После молебна пройдёт закладка священного внутреннего содержания «Шун» статуи Лусууд-хана: священных сутр, бумбэ-драгоценного сосуда, 5 видов драгоценных металлов, 5 видов злаков, 5 хадаков 5 цветов, благовоний и можжевельника.
- В буддизме важную роль играет подношение и поклонение Лусууд-хану, которое влечёт за собой правильное отношение к воде, очищает карму, устраняет опасности, преграды и болезни. Для подношения верующим необходимо привезти молоко красной коровы или белой козы, кефир, фрукты и сладости, живые цветы, - сообщает Буддийская традиционная Сангха России.
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В Бурятии принесут подношения Лусууд-хану Байкала
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