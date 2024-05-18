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В Улан-Удэ стартовал турнир по баскетболу «Кубок Горсовета»

В Улан-Удэ стартовал турнир по баскетболу «Кубок Горсовета»
Общество,  Фото:Горсовет Улан-Удэ
В соревнованиях участвуют более 60 команд

«Кубок Горсовета» по баскетболу 3х3, который считается самым доступным и зрелищным видом, торжественно открыли в Улан-Удэ в субботу, 18 мая. На паркет Культурно-спортивного комплекса вышли более 60 команд из Бурятии, Забайкальского края и Монголии.

Как отметил председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев, пропаганда спорта и здорового образа жизни в городе ведётся через строительство доступных спортивных площадок и массовые соревнования.

- За пять лет в Улан-Удэ было построено множество спортивных объектов, мы за то, чтобы спорт в нашем городе развивался, чтобы наши дети, молодёжь и взрослые активно приобщались к спорту. Баскетбол 3х3 — это один из самых динамично развивающихся видов спорта, зрелищный и красивый. Здесь нужна быстрота и реакция, все это видим на площадке и ценим! - добавил Чимит Бальжинимаев.

Турнир завершится в воскресенье, 19 мая.

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ГорсоветУУ спорт баскетбол

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