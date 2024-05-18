Глава Бурятии представил республику на VIII российско-китайском ЭКСПО

«Мы – ворота в Азию», отметил Алексей Цыденов

Закончилась работа на полях российско-китайской выставки ЭКСПО, написал поздно вечером 17 мая Алексей Цыденов, глава Бурятии, в своём телеграм-канале. Он принял участие в выставке и российско-китайском форуме в составе делегации России в КНР.

«VIII ЭКСПО в Харбине открыл сегодня наш президент Владимир Владимирович. Это, безусловно, придало мероприятию дополнительный вес и значимость и привлекло новых участников, готовых развивать сотрудничество с Россией, - отметил глава республики. - Уже много раз говорил, что поскольку экономика России развернулась на Восток, это открыло, в первую очередь, возможности для нашей республики. Мы - ворота в Азию».

В своём выступлении перед участниками ЭКСПО Цыденов акцентировал, какие именно перспективы есть у китайских предпринимателей, инвесторов, предприятий, чтобы развивать сотрудничество с Бурятией.

«Помимо уже отлаженного взаимодействия в таких отраслях, как вертолётостроение, угольная отрасль, строительство, замещение европейских товаров на китайские аналоги, у нас большие перспективы в сфере сельского хозяйства, логистики, медицины и туризма, - сообщил им он. - Например, в сфере агропромышленного взаимодействия Китай закупает всё больше зерна, открыл возможности для поставки свинины. Эти направления у нас в республике и так развиваются, но дополнительный спрос со стороны КНР придаст всей отрасли дополнительный импульс».

В сфере логистики объёмы перевозимых грузов в направлении Азия-Европа растут. По мнению главы Бурятии, такая тенденция сохранится и в перспективе:

«Поэтому те мощности, которые мы наращиваем в сфере транзита грузов, будут обязательно востребованы. Транспортные хабы, складские помещения - это всё нужно уже сейчас, и спрос будет расти в будущем».

Алексей Цыденов подчеркнул, что за услугами по традиционной медицине, которые сегодня представлены в Бурятии, уже сейчас приезжают люди со всех уголков страны.

«И мы видим в этом свои возможности. В сотрудничестве с центрами китайской медицины мы можем значительно увеличить предложение, и оно будет востребовано», - отметил глава Бурятии.





В сфере туризма он представил проект «Пять морей и озеро Байкал». Его реализацию начали при поддержке президента России. Цыденов уверен, что большие экологичные курорты создадут новые рабочие места, станут драйверами развития прибайкальских территорий.

«Прямо здесь, на полях ЭКСПО, нашли новые контакты, заинтересованных китайских предпринимателей, которые вышли с конкретными предложениями по развитию машиностроения, строительства и в других областях, - сообщил глава республики. - А, например, российско-китайский центр медицины из города Харбин уже рассматривает возможность выступить инвестором медицинских проектов в Бурятии».

Алексей Цыденов уверен, что главным результатом VIII ЭКСПО и вообще подобных мероприятий «становятся новые возможности для нашей республики, для наших жителей, предпринимателей, специалистов».

Такие формы международного сотрудничества, по его мнению, взаимовыгодны для всех участников.