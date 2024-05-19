При пожаре никто не пострадал
Возгорание произошло днём 19 мая в тарбагатайском селе Нижний Саянтуй. В ДНТ «Багульник» вспыхнул дом, рассказали в республиканском управлении МЧС.
Туда сразу отправились сотрудники 3-го Тарбагатайского отряда ГПС Бурятии и МЧС. Когда они прибыли на место, пламя уже полностью охватило дом и повредило кровлю.
Угрозы перехода огня на соседние строения не было. Обошлось без пострадавших. На месте работает дознаватель.
В пригородном селе в Бурятии вспыхнул жилой дом
Происшествия, Фото:
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