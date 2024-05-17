17 мая

16 мая

Популярное

Прокурор Бурятии и военный прокурор проведут приём членов семей участников СВО

Прокурор Бурятии и военный прокурор проведут приём членов семей участников СВО
Общество, 
Приём состоится 21 мая

Прокурор Бурятии Михаил Филичев и военный прокурор Улан-Удэнского гарнизона Константин Манжигеев проведут совместный приём участников специальной военной операции и членов их семей.

Приём состоится 21 мая в 11:00 в филиале Государственного фонда «Защитники Отечества»: Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 61 а.

Для записи на приём необходимо обратиться по телефонам: 8 (3012) 21-44-98, 8 (3012) 21-08-52.
прокуратура военная прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцев просят помочь собрать нуждающихся детей в лагеря
Улан-удэнцев просят помочь собрать нуждающихся детей в лагеря
Общество, 17.05.2024
Можно принести как новые, так и б/у вещи в хорошем состоянии
Геймеры из Бурятии смогут удалённо запускать тяжёлые игры с помощью новой платформы
Геймеры из Бурятии смогут удалённо запускать тяжёлые игры с помощью новой платформы
Общество, 17.05.2024
Мобильный онлайн-гейминг – одно из популярных сегодня направлений 
В Бурятии почтили память сотрудника Росгвардии турниром по гиревому спорту
В Бурятии почтили память сотрудника Росгвардии турниром по гиревому спорту
Общество, 17.05.2024
Алексей Продубнов погиб при исполнении служебного долга
В Бурятии инвалида не обеспечивали мочеприёмниками и катетерами
В Бурятии инвалида не обеспечивали мочеприёмниками и катетерами
Общество, 17.05.2024
В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре
В Улан-Удэ пройдёт льготная стерилизация кошек
В Улан-Удэ пройдёт льготная стерилизация кошек
Общество, 17.05.2024
Акция распространяется как на кошек, так и на котов
Врачи Бурятии рассказали, как избежать гипертонии
Врачи Бурятии рассказали, как избежать гипертонии
Общество, 17.05.2024
Жителям республики рекомендуют правильно питаться и вести здоровый образ жизни
Житель Бурятии остался без «Жигулей» из-за пьяной езды
Житель Бурятии остался без «Жигулей» из-за пьяной езды
Общество, 17.05.2024
Также мужчину приговорили к обязательным работам
В Улан-Удэ сдвинули грандиозный ремонт трамвайных путей на Элеваторе
В Улан-Удэ сдвинули грандиозный ремонт трамвайных путей на Элеваторе
Общество, 17.05.2024
С ним решили повременить до окончания учебного года
В Бурятии с начала года выявили 152 больных ВИЧ-инфекцией
В Бурятии с начала года выявили 152 больных ВИЧ-инфекцией
Общество, 17.05.2024
ВИЧ-инфекция остаётся неизлечимым заболеванием, но успехи в лечении позволили перевести это заболевание в разряд хронических
В Бурятии сельчан возмутило отсутствие туалета на детской площадке
В Бурятии сельчан возмутило отсутствие туалета на детской площадке
Общество, 17.05.2024
Родители заявили, что ребятишки играют на ней полдня 
Улан-удэнцев попросили не седлать коней и быка в центре города
Улан-удэнцев попросили не седлать коней и быка в центре города
Общество, 17.05.2024
Горожан призывают бережно относиться к дорогим топиариям
В Бурятии затягивается «Чистая вода» для северян
В Бурятии затягивается «Чистая вода» для северян
Общество, 17.05.2024
Компания, занимавшаяся подготовкой документации, попала в «чёрный список»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^