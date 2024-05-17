Приём состоится 21 мая
Прокурор Бурятии Михаил Филичев и военный прокурор Улан-Удэнского гарнизона Константин Манжигеев проведут совместный приём участников специальной военной операции и членов их семей.
Приём состоится 21 мая в 11:00 в филиале Государственного фонда «Защитники Отечества»: Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 61 а.
Для записи на приём необходимо обратиться по телефонам: 8 (3012) 21-44-98, 8 (3012) 21-08-52.
Прокурор Бурятии и военный прокурор проведут приём членов семей участников СВО
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