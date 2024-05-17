Однако некоторые компании готовы нанимать таких сотрудников
Люди, в которых за плечами есть судимость, не могут трудиться в кое-каких сферах. Речь о структурах, связанных с правоохранительной деятельностью и безопасностью. И хотя большинство компаний не готовы сотрудничать теми, у кого криминальное прошлое, в целом лояльность к ним на рынке труда выросла.
Такие работники сегодня есть в 9% улан-удэнских компаний. Это показал опрос, который устроили представители сервиса SuperJob. А 16% организаций готовы принять кандидата с непогашенной судимостью. В основном это добывающие, промышленные и строительные предприятия – экс-сидельцев берут туда рабочими и разнорабочими.
Часть работающих улан-удэнцев оказались судимы
Общество, Фото:
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Однако некоторые компании готовы нанимать таких сотрудников
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