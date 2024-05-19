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«Сплошная свалка»: Северный посёлок в Бурятии обрастает мусором

«Сплошная свалка»: Северный посёлок в Бурятии обрастает мусором
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Местные жители уже не понимают, за что платят деньги

Жителей Северомуйска возмутила ситуация с вывозом ТКО в населённом пункте. Люди задались в группе «Муя-инфо.24/7» вопросом, почему им начисляют плату за эту услугу, «когда весь посёлок – сплошная мусорная свалка».

- Один раз вывезли, мы оплатили, так после этого так и не перестают приходить счета, – заявили северяне.
 
В компании «ЭкоАльянс», которая является региональным оператором по обращению с отходами, пояснили: участок в Северомуйске не внесли в территориальную схему и потому оснований использовать его нет. Когда они там появится, вывоз ТКО возобновится.

Сельчанам пообещали сделать перерасчёт за неоказанную услугу. В Минприроды РБ, в свою очередь, заявили, что изменения в терсхему внесут «в ближайшее врем»я и в ней предусмотрят место для складирования мусора в посёлке. 
мусор жалобы

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