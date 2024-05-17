17 мая

16 мая

Популярное

В Бурятии мужчина на иномарке сбил 18-летнего мотоциклиста

В Бурятии мужчина на иномарке сбил 18-летнего мотоциклиста
Происшествия,  Фото:«Селенга-инфо.24/7»
После ДТП парень попал в больницу

ДТП произошло ранним утром 16 мая в Гусиноозёрске, на пересечении улиц Железнодорожная и Проезжая. Около 06:55 44-летний водитель автомобиля Toyota сбил 18-летнего мотоциклиста. Мужчина не предоставил ему преимущество на дороге, сообщает «Селенга-инфо.24/7».



В итоге молодого человека доставили в больницу. Известно, что он сел за руль без прав. И мотоцикл, и авто получили серьёзные механические повреждения.

ДТП наезд пострадавшие мотоци

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ курьеры телефонных мошенников получили сроки
В Улан-Удэ курьеры телефонных мошенников получили сроки
Происшествия, 17.05.2024
Молодые люди будут не только сидеть, но и должны вернуть обманутым пенсионерам всё, что у них забрали
В Бурятии тушат три лесных пожара
В Бурятии тушат три лесных пожара
Происшествия, 17.05.2024
С ними борются почти сто человек
Жителей Бурятии предупреждают о рассылке мошеннических писем о налоге на СВО
Жителей Бурятии предупреждают о рассылке мошеннических писем о налоге на СВО
Происшествия, 16.05.2024
«Запомните, налога на СВО не существует», - информируют в МВД
18-летнего парня осудили в Бурятии за убийство насильника
18-летнего парня осудили в Бурятии за убийство насильника
Происшествия, 16.05.2024
Он признан виновным в убийстве с особой жестокостью
Житель Иркутской области зарезал 21-летнюю жену прямо в ЗАГСе
Житель Иркутской области зарезал 21-летнюю жену прямо в ЗАГСе
Происшествия, 16.05.2024
Супруги пришли туда подавать заявление о разводе
В Бурятии мошенница-бухгалтер не смогла обжаловать приговор
В Бурятии мошенница-бухгалтер не смогла обжаловать приговор
Происшествия, 16.05.2024
Будучи главным бухгалтером сельской администрации, она завышала себе зарплату
В Бурятии женщину приговорили к 12 годам колонии за три преступления
В Бурятии женщину приговорили к 12 годам колонии за три преступления
Происшествия, 16.05.2024
Верховный суд Бурятии оставил без изменения назначенное районным судом наказание
Иркутянин украл из-под матраса сбережения 90-летней пенсионерки
Иркутянин украл из-под матраса сбережения 90-летней пенсионерки
Происшествия, 16.05.2024
Мужчина знал, где пожилая женщина хранит деньги
Житель Улан-Удэ потерял почти миллион на «инвестициях»
Житель Улан-Удэ потерял почти миллион на «инвестициях»
Происшествия, 16.05.2024
Также на удочку мошенников попались друзья мужчины

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^