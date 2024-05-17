После ДТП парень попал в больницу
ДТП произошло ранним утром 16 мая в Гусиноозёрске, на пересечении улиц Железнодорожная и Проезжая. Около 06:55 44-летний водитель автомобиля Toyota сбил 18-летнего мотоциклиста. Мужчина не предоставил ему преимущество на дороге, сообщает «Селенга-инфо.24/7».
В итоге молодого человека доставили в больницу. Известно, что он сел за руль без прав. И мотоцикл, и авто получили серьёзные механические повреждения.
В Бурятии мужчина на иномарке сбил 18-летнего мотоциклиста
Происшествия, Фото:
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