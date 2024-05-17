В Иркутске для спасения новорождённого доставили редчайшую в мире кровь

Ему потребовалась кровь с нулевым резус-фактором
В Иркутске врачи городского перинатального центра имени М.С. Малиновского спасли новорождённого мальчика, которому требовалась переливание одной из самых редких в мире видов крови с нулевым резус-фактором. Кровь в Иркутск доставили в специальном контейнере из банка крови в Зеленограде – единственного места в России, где хранится подобный биоматериал.
Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, мама ребёнка – обладатель уникального нулевого резус-фактора крови. Согласно последним данным, в мире проживает не более 100 человек с «отсутствующим» резус-фактором. Из-за несовместимости по резус-фактору с плодом, кровь матери вырабатывала антитела, что приводило к выкидышам ‒ много лет беременности не заканчивались родами.
В период очередной беременности она наблюдалась в Иркутском городском перинатальном центре. Специалисты центра помогли выносить и родить ребёнка.
Мальчик родился в тяжёлом состоянии. Из-за резус-конфликта крови малыша с материнской кровью, ему поставили диагноз отёчная форма гемолитической болезни новорождённых. Это состояние, при котором эритроциты разрушаются или уничтожаются материнскими антителами. Заменное переливание крови с резус-фактором матери стало единственным способом лечения гемолитической болезни.
– Найти этот тип крови очень сложно. В России такая кровь есть только в Москве в Зеленограде. Об этом мы знали из публикаций и докладов. Министр здравоохранения региона Андрей Модестов обратился к руководителю департамента здравоохранения Москвы, который поспособствовал в доставке крови в Иркутск. Это первый случай такого взаимодействия и экстренной доставки редкой крови на большое расстояние в России, – рассказал главврач Иркутской областной станции переливания крови Максим Зарубин.
После переливания крови ребёнок находится в стабильном состоянии, отключён от аппарата искусственной вентиляции лёгких и вместе с мамой переведён в отделение.
– Это уникальный случай, когда специалисты из разных регионов эффективно сработали единой командой. В течение суток благодаря общим усилиям нам доставили редчайшую в мире кровь. Благодарю всех участников процесса за спасение жизни малыша, – подчеркнула главврач Иркутского городского перинатального центра Ирина Ежова.
В Иркутске для спасения новорождённого доставили редчайшую в мире кровь
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