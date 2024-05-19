Улан-удэнцам открыли доступ к перекопанной улице

Схему движения на дюжине маршрутов немного подкорректировали
На минувшей неделе жителей бурятской столицы предупредили, что в участок дороги на улице Ключевская (от Фролова до остановки «ВСГУТУ») перекроют почти на месяц – с 11 мая и до 9 июня. Причина – обустройство ливневой канализации.
В итоге там изменилась схема движения автобусов, следующих в сторону 20А квартала. В списке – № 2, 17, 21, 21А, 29, 51, 59, 70, 77, 82, 134 и 135. Сначала они объезжали закрытый участок по улицам Дарханская, Жердева и проспекту Строителей и далее – по обычному маршруту.
Однако вскоре схему немного подкорректировали. Теперь микрики и автобусы сворачивают на Ключевскую возле дацана «Зунгон Даржалинг», проезжают мимо центра стандартизации и метрологии и следуют на «Товары Бурятии». Однако тем, кто живёт в районе ВСГУТУ, всё равно нужно идти пешком одну-две остановки.
Кстати, уже в первый день пассажиры общественного транспорта столкнулись с трудностями. Изначально попасть в 20 квартал оказалось не так-то просто. Люди были вынуждены добираться туда либо на трамвае (некоторые – с предварительными пересадками), либо ехать до «Интерьера» и шагать на своих двоих. С детьми или тяжёлыми сумками это довольно непросто. Тяжело приходилось и пенсионерам.
- Села на 82-ой и мы двинулись по улице Жердева. Стояли там в пробке минут 15, к тому же в маршрутке было очень тесно и душно, – поделилась ранее с «Байкал-Daily» одна из жительниц Улан-Удэ. – Потом выехали на проспект Строителей и автобус пошёл по маршруту в 40-е кварталы. Поскольку мне нужно было на Ключевскую, пришлось ждать трамвай № 2, ехать на нём до остановки «Богатырский мост» и пересаживаться на другой микрик, чтобы добраться до ВСГУТУ. Вместо 30 рублей отдала за проезд 85.
На Ключевской тем временем продолжаются грандиозные раскопки. «Ливнёвку» там решили сделать, чтобы избавиться от огромных луж возле того же «Интерьера» и у «техноложки», которые летом каждый раз образуются на дороге после более-менее сильного дождя. Улан-удэнцы надеются, что теперь-то они точно уйдут в прошлое. Хотя некоторые настроены не столь оптимистично. «В одном месте уйдёт – в другом придёт», – пишут люди в соцсетях.
Улан-удэнцам открыли доступ к перекопанной улице
Общество, Фото:
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