19 мая

18 мая

17 мая

Популярное

Улан-удэнцам открыли доступ к перекопанной улице

Улан-удэнцам открыли доступ к перекопанной улице
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Схему движения на дюжине маршрутов немного подкорректировали

На минувшей неделе жителей бурятской столицы предупредили, что в участок дороги на улице Ключевская (от Фролова до остановки «ВСГУТУ») перекроют почти на месяц – с 11 мая и до 9 июня. Причина – обустройство ливневой канализации.

В итоге там изменилась схема движения автобусов, следующих в сторону 20А квартала. В списке – № 2, 17, 21, 21А, 29, 51, 59, 70, 77, 82, 134 и 135. Сначала они объезжали закрытый участок по улицам Дарханская, Жердева и проспекту Строителей и далее – по обычному маршруту.

Однако вскоре схему немного подкорректировали. Теперь микрики и автобусы сворачивают на Ключевскую возле дацана «Зунгон Даржалинг», проезжают мимо центра стандартизации и метрологии и следуют на «Товары Бурятии». Однако тем, кто живёт в районе ВСГУТУ, всё равно нужно идти пешком одну-две остановки.

Кстати, уже в первый день пассажиры общественного транспорта столкнулись с трудностями. Изначально попасть в 20 квартал оказалось не так-то просто. Люди были вынуждены добираться туда либо на трамвае (некоторые – с предварительными пересадками), либо ехать до «Интерьера» и шагать на своих двоих. С детьми или тяжёлыми сумками это довольно непросто. Тяжело приходилось и пенсионерам.

- Села на 82-ой и мы двинулись по улице Жердева. Стояли там в пробке минут 15, к тому же в маршрутке было очень тесно и душно, – поделилась ранее с «Байкал-Daily» одна из жительниц Улан-Удэ. – Потом выехали на проспект Строителей и автобус пошёл по маршруту в 40-е кварталы. Поскольку мне нужно было на Ключевскую, пришлось ждать трамвай № 2, ехать на нём до остановки «Богатырский мост» и пересаживаться на другой микрик, чтобы добраться до ВСГУТУ. Вместо 30 рублей отдала за проезд 85.

На Ключевской тем временем продолжаются грандиозные раскопки. «Ливнёвку» там решили сделать, чтобы избавиться от огромных луж возле того же «Интерьера» и у «техноложки», которые летом каждый раз образуются на дороге после более-менее сильного дождя. Улан-удэнцы надеются, что теперь-то они точно уйдут в прошлое. Хотя некоторые настроены не столь оптимистично. «В одном месте уйдёт – в другом придёт», – пишут люди в соцсетях.

ремонт ливневая канализация дороги транспорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сельчанам приходится объезжать убитую дорогу по полям
В Бурятии сельчанам приходится объезжать убитую дорогу по полям
Общество, 19.05.2024
На ней валяются огромные булыжники и острые камни
Улан-удэнцы остались без ЕИРЦ
Улан-удэнцы остались без ЕИРЦ
Общество, 19.05.2024
Горожан опечалило закрытие востребованного пункта приёма платежей

Улан-удэнцам открыли доступ к перекопанной улице
Улан-удэнцам открыли доступ к перекопанной улице
Общество, 19.05.2024
Схему движения на дюжине маршрутов немного подкорректировали
В Улан-Удэ вышел в прокат самый «рыжий» фильм года
В Улан-Удэ вышел в прокат самый «рыжий» фильм года
Общество, 19.05.2024
Его снимали в экстремальных условиях, а сценаристу из-за этого пришлось побрить голову
В Бурятии потушили все лесные пожары
В Бурятии потушили все лесные пожары
Общество, 19.05.2024
В республике нет ни одного «огненного» очага
В Улан-Удэ бродячую собаку избавили от ужасной ноши
В Улан-Удэ бродячую собаку избавили от ужасной ноши
Общество, 19.05.2024
Она до неузнаваемости преобразилась после визита к грумеру
В районе Бурятии назревает недовольство из-за постоянных отключений света
В районе Бурятии назревает недовольство из-за постоянных отключений света
Общество, 19.05.2024
А энергетики рассказали, что в этой ситуации самое печальное
«Щепки летят»: Деревянный мост на севере Бурятии разрушается на глазах
«Щепки летят»: Деревянный мост на севере Бурятии разрушается на глазах
Общество, 19.05.2024
Люди боятся, что их в любой момент может отрезать от цивилизации 
Жителей Бурятии ошарашили новым размером средней зарплаты
Жителей Бурятии ошарашили новым размером средней зарплаты
Общество, 19.05.2024
Стало известно, кто в республике получает по 100 с лишним тысяч в месяц
В Бурятии высадили 80 тысяч саженцев сосны
В Бурятии высадили 80 тысяч саженцев сосны
Общество, 18.05.2024
Республика присоединилась к акции «Сад памяти»


В Улан-Удэ стартовал турнир по баскетболу «Кубок Горсовета»
В Улан-Удэ стартовал турнир по баскетболу «Кубок Горсовета»
Общество, 18.05.2024
В соревнованиях участвуют более 60 команд

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^