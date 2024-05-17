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В Улан-Удэ прошёл митинг памяти Дугаржапа Дашиева

В Улан-Удэ прошёл митинг памяти Дугаржапа Дашиева
Общество,  Фото:пресс-служба БГАТОиБ
Он был посвящён 85-летию со дня рождения народного артиста СССР

15 мая в столице Бурятии прошёл митинг, посвящённый 85-летию со дня рождения выдающегося оперного певца Дугаржапа Дашиева. На торжественный митинг у мемориальной доски, возле дома на проспекте Победы, где жил артист, собрались его родные, друзья, коллеги, представители культурной общественности и земляки.

Для присутствующих исполнил песню «Эжымни» заслуженный артист Бурятии Эдуард Жагбаев, также прозвучала песня «Замбуулинай Зэдын гол» в исполнении солистов Бурятского театра оперы и балета Чингиса Иванова и Оюны Дарижаповой.

- В далёком 1986 году я познакомился с Дугаржапом Дашиевым. По-моему, сразу между нами возникло не только доверие, но и влюблённость. Знаете, как он пел «Эжымни», «Смерть Отелло». Я очень хотел поставить «Отелло» специально для него. Всегда, когда слушаю в исполнении наших молодых ребят великую сцену «Смерть Отелло» вспоминаю, как это делал Дугаржап Цыренович. Как он проживал, как вместе с ним хотелось жить, любить и умереть. Он умел это делать. Дугаржап, дорогой! Ты жив…Ты с нами… Мы тебя любим, обожаем и будем помнить тебя всегда, — поделился художественный руководитель Бурятского театра оперы и балета Владимир Рылов.

Как отметили в пресс-службе театра оперы и балета, Дугаржап Цыренович был выдающимся оперным певцом, народным артистом СССР, лауреатом всесоюзного конкурса вокалистов им. М.И. Глинки. Его вклад в развитие искусства песни и танца трудно переоценить. Он был солистом Бурятского театра оперы и балета, имея в репертуаре более 30 партий. Наряду с творческой деятельностью он также был активным общественным и политическим деятелем. В 1984-1989 году он избирался депутатом Совета национальностей Верховного Совета СССР 11 созыва от Бурятской АССР.

- Бурятский народ помнит и чтит память о великом певце. В 2004 году был создан музей имени Дугаржапа Дашиева в родном селе артиста. Впервые в 2006 году прошёл фестиваль конкурс вокалистов имени народного артиста СССР Дугаржапа Дашиева. Также именем певца названа улица в 128 микрорайоне г. Улан-Удэ в Октябрьском районе, — добавила первый заместитель министра культуры РБ Анна Никитина.
Улан-Удэ митинг театр опера Бурятия

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