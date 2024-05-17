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Бурятия представила на ВДНХ инновационные разработки

Бурятия представила на ВДНХ инновационные разработки
Экономика,  Фото:минздрав РФ
Экспозицию посетил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

16 мая в рамках недели технологического лидерства на выставке-форуме «Россия» (0+) были представлены научные разработки, продукты медицинского назначения, произведённые учёными Бурятии, высшими учебными заведениями республики, центром восточной медицины и предприятиями.

На тематическом дне «Современные технологии для сбережения здоровья» Бурятия показала следующие инновационные разработки и достижения в области медицины и фармацевтики:
- Экспресс-тесты;
- Инновационные протезы нижних конечностей с микропроцессорным управлением;
- Комплекс биодобавок для активного долголетия;
- Фиточаи, сиропы и БАДы на основе лекарственных растений;
- Фитосборы для лечения широкого спектра заболеваний;
- Бальзамы с противовоспалительным, обезболивающим и успокаивающим действием;
- БПЛА для доставки лекарств в труднодоступные районы;
- Препарат для лечения ожогов и ран;
- Дозаторы и наконечники из чистого пропилена для медицины и лабораторных исследований.

- Республика Бурятия в числе 5 регионов страны удостоилась права показать все разработки учёных, которые широко внедряются в жизнь и приносят пользу людям, - прокомментировали в пресс-службе правительства РБ.
Бурятия выставка здравоохранение наука фармацевтика

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