Бурятия представила на ВДНХ инновационные разработки

Экономика, Фото: минздрав РФ

Экспозицию посетил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко



16 мая в рамках недели технологического лидерства на выставке-форуме «Россия» (0+) были представлены научные разработки, продукты медицинского назначения, произведённые учёными Бурятии, высшими учебными заведениями республики, центром восточной медицины и предприятиями.



На тематическом дне «Современные технологии для сбережения здоровья» Бурятия показала следующие инновационные разработки и достижения в области медицины и фармацевтики:

- Экспресс-тесты;

- Инновационные протезы нижних конечностей с микропроцессорным управлением;

- Комплекс биодобавок для активного долголетия;

- Фиточаи, сиропы и БАДы на основе лекарственных растений;

- Фитосборы для лечения широкого спектра заболеваний;

- Бальзамы с противовоспалительным, обезболивающим и успокаивающим действием;

- БПЛА для доставки лекарств в труднодоступные районы;

- Препарат для лечения ожогов и ран;

- Дозаторы и наконечники из чистого пропилена для медицины и лабораторных исследований.



- Республика Бурятия в числе 5 регионов страны удостоилась права показать все разработки учёных, которые широко внедряются в жизнь и приносят пользу людям, - прокомментировали в пресс-службе правительства РБ.

