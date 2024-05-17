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В Чите учёные пытаются получить редкие металлы из техногенных отходов

В Чите учёные пытаются получить редкие металлы из техногенных отходов
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru

Особое внимание литию и бериллию

Забайкальский госуниверситет (ЗабГУ) работает над получением стратегически важных металлов из техногенных отходов с поддержкой программы «Приоритет 2030. Дальний Восток». Об этом сообщает пресс-служба Корпорации по развитию Дальнего востока и арктики (КРДВ).

Забайкалье планирует стать опорной точкой добычи редких и цветных металлов, необходимых России для наращивания цифрового и оборонного суверенитета. При поддержке программы «Приоритет 2030. Дальний Восток», направленной на качественную трансформацию вузов Дальневосточного федерального округа, учёные Забайкальского госуниверситета разрабатывают технологии извлечения лития, индия, скандия, бериллия, ниобия и других особо ценных металлов из отходов ряда действующих и законсервированных забайкальских горно-обогатительных комбинатов.

- Важная роль на пути инновационного развития страны отводится минерально-сырьевому комплексу Дальнего Востока, - считает доктор технических наук, профессор ЗабГУ Лидия Шумилова - Макрорегион занимает 41% территории России, здесь расположены крупнейшие месторождения полезных ископаемых и техногенного сырья. На глобальном рынке добычи ценных металлов главным игроком сейчас является Китай - на его долю приходится 62% производства стратегических металлов. Россия занимает второе место в мире по запасам редких и редкоземельных металлов – но при этом добывает всего около 1%. Наша системная задача эту статистику изменить с тем, чтобы Россия смогла не только закрывать свои внутренние потребности, но и вышла на экспорт стратегических металлов.

Шумилова отметила, что созданная в рамках проекта «Приоритет 2030. Дальний Восток» Горная академия ЗабГУ сегодня является ведущим региональным центром подготовки горных инженеров для Забайкалья, ДФО и Восточной Сибири. Академия занимается научным обоснованием, разработкой и проектированием горных предприятий, добывающих и перерабатывающих полезные ископаемые.

Отходы целого ряда ГОКов региона содержат в своём составе редкие металлы, поэтому отдельный вектор работы академии – изучение состава техногенных месторождений ГРЭС и ГОКов. Для этих целей в академии создаются современные лаборатории для изучения горных пород и металлов.

 Директор департамента развития трудовых ресурсов КРДВ Юрий Прохоров отметил:

«Забайкалье - это огромная кладовая. Именно здесь было получено первое российское рудное золото, впервые добыты флюорит, олово, вольфрам, молибден, висмут и литий. Территория Забайкальского края содержит 87% урана, 42% плавикового шпата, 36% циркония, 30% молибдена, 25% меди от количества разведанных запасов страны».

Прохоров добавил, что литий, бериллий и другие редкие металлы являются перспективными материалами для развития «критических технологий»: микроэлектроники, чипов, атомной и ядерной техники, авиастроения, инженерии горного машиностроения, электротранспорта, радиоэлектроники, вооружения и военной техники, и других технологических разработок. Добыча этих металлов является важнейшим условием для достижения Россией полного технологического, экономического и цифрового суверенитета.

- Забайкалье является единственной в России рудной базой по производству литиевых и бериллиевых концентратов, - прокомментировал декан горного факультета ЗабГУ Павел Авдеев. - Их запасы могут в значительной мере обеспечить потребности России в тантале, бериллии, литии и других редкоземельных металлах. Наиболее перспективными для обкатки новых технологий по вторичной добыче являются техногенные отходы хвостохранилищ Шерловогорского, Забайкальского и Орловского ГОКов. Создание мощного металлургического производства в этом регионе позволит возобновить работу ряда узкопрофильных рудников.

По словам учёного, наладить производство реально в течение ближайших трех лет.

Чита ЗабГУ редкие металлы Забайкальский край

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