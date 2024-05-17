Житель Бурятии остался без «Жигулей» из-за пьяной езды

Также мужчину приговорили к обязательным работам



Житель села Курумкан остался без машины из-за пристрастия ездить нетрезвым за рулём. Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».



- Судом установлено, что в августе 2023 года мужчина был привлечён к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ, его лишили водительских прав на полтора года. Однако в феврале 2024 года он на своём автомобиле ехал домой после встречи со знакомым, которому хотел продать авто и с которым употребил спиртное. Сельчанина остановили сотрудники ГИБДД, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Баргузинский районный суд приговорил виновного к 250 часам обязательных работ и лишил водительских прав на 2 года.



Автомобиль ВАЗ-2101, принадлежащий осуждённому и на котором совершено преступление, обращён в доход государства.



Приговор вступил в законную силу.



