Молодые люди будут не только сидеть, но и должны вернуть обманутым пенсионерам всё, что у них забрали
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ огласил приговор двум курьерам телефонных мошенников. Их признали участниками криминальной схемы и назначили реальные сроки.
- Суд приговорил виновных к 8 годам и 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Осуждённым 20 лет и 21 год. Оба повелись на лёгкий заработок – всего-то приехать по названному адресу и забрать деньги.
Первым на «работу» устроился 20-летний молодой человек. Адреса ему давали некие операторы (их личности в ходе расследования не установили). Мошенники звонили пенсионерам, представлялись полицейские и обрабатывали пожилых людей по схеме «Ваш родственник устроил ДТП». Старики соглашались отдать сбережения, чтобы их близких не привлекали к уголовной ответственности.
Приезжал к ним тот самый молодой курьер. Его сопровождал на автомобиле 21-летний водитель – соучастник преступлений.
Курьеров задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками МВД по Бурятии.
Молодые люди будут не только сидеть, но и должны вернуть обманутым пенсионерам всё, что у них забрали. По искам потерпевших и их представителей судом взыскано более 3,5 млн рублей в счёт возмещения причинённого материального ущерба.
Также конфискован автомобиль марки «Тойота Марк II», используемый при совершении преступлений. В обеспечение оплаты гражданских исков сохранён наложенный органом следствия арест на денежные средства и сотовые телефоны осуждённых.
В Улан-Удэ курьеры телефонных мошенников получили сроки
Происшествия, Фото:
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