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На ВСЖД модернизировали более 20 км железнодорожных путей

На ВСЖД модернизировали более 20 км железнодорожных путей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива

В Бурятии на участке Тимлюй - Селенга

С начала ремонтно-путевой кампании на Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД), которая стартовала 28 апреля, всеми видами работ обновлено свыше 20 км пути и уложено семь стрелочных переводов.

Сейчас ремонт пути проводится на участках Разгон - Облепиха, Гришево - Касьяновка и Подкаменная - Большой Луг в Иркутской области, а также Тимлюй - Селенга в Республике Бурятия.

На Байкало-Амурской магистрали предстоит обновление участка Окусикан - Казанкан и пути на станциях Киренга и Куанда, сообщает пресс-служба дороги.

Ремонтно-путевая кампания проводится параллельно с работами по развитию Восточного полигона (БАМ и Транссиб - ред.), которое предусматривает строительство дополнительных путей и разъездов.

ВСЖД железная дорога ремонт

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