В Бурятии высадили 80 тысяч саженцев сосны

Республика присоединилась к акции «Сад памяти»





В Заиграевском районе прошла международная акция «Сад памяти». В ходе акции в России каждый год высаживают 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны.



В Бурятии в субботу, 18 мая, высадили 80 тысяч саженцев сосны.



Перед посадкой молодого леса, все участники прошли инструктаж, как правильно пользоваться «мечом Колесова», сообщили в БУ «Бурприрода».

