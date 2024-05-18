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В Бурятии высадили 80 тысяч саженцев сосны

В Бурятии высадили 80 тысяч саженцев сосны
Общество,  Фото:"Бурприрода"
Республика присоединилась к акции «Сад памяти»

В Заиграевском районе прошла международная акция «Сад памяти». В ходе акции в России каждый год высаживают 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны.

В Бурятии в субботу, 18 мая, высадили 80 тысяч саженцев сосны.

Перед посадкой молодого леса, все участники прошли инструктаж, как правильно пользоваться «мечом Колесова», сообщили в БУ «Бурприрода».
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