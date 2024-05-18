В Бурятии молодой человек упал со скалы на водопадах

Происшествия, Фото: из архива

Его эвакуировали спасатели БРПСС



Днём в пятницу, 17 мая, в горах Тункинского района, в районе первого водопада у реки Кынгырга со скалы упал 22-летний молодой человек. О происшествии сообщили в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу. Со слов представителя национального парка, пострадавший находится в сознании.



- Прибыв на место происшествия, спасатели БРПСС оказали первую помощь пострадавшему. С помощью носилок и страховки, по сложной скалистой местности, пешим порядком эвакуировали травмированного мужчину в село Аршан, - сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.



Благодаря своевременной помощи спасателей БРПСС, молодого человека в удовлетворительном состоянии передали бригаде врачей.



