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В Бурятии молодой человек упал со скалы на водопадах

В Бурятии молодой человек упал со скалы на водопадах
Происшествия,  Фото:из архива
Его эвакуировали спасатели БРПСС

Днём в пятницу, 17 мая, в горах Тункинского района, в районе первого водопада у реки Кынгырга со скалы упал 22-летний молодой человек. О происшествии сообщили в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу. Со слов представителя национального парка, пострадавший находится в сознании.

- Прибыв на место происшествия, спасатели БРПСС оказали первую помощь пострадавшему. С помощью носилок и страховки, по сложной скалистой местности, пешим порядком эвакуировали травмированного мужчину в село Аршан, - сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

Благодаря своевременной помощи спасателей БРПСС, молодого человека в удовлетворительном состоянии передали бригаде врачей.

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