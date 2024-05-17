Геймеры из Бурятии смогут удалённо запускать тяжёлые игры с помощью новой платформы

Мобильный онлайн-гейминг – одно из популярных сегодня направлений



У геймеров из Бурятии появилась возможность запускать тяжёлые игры удалённо. При этом их не нужно скачивать; более полутора тысяч пользователей дают доступ к играм на своих компьютерах.



Игровым маркетплейсом распределённого туманного гейминга МТС Fog Play пользуются более ста тысяч игроков. Владельцы компьютеров, предоставляющих доступ к своим устройствам для игроков, самостоятельно устанавливают плату в зависимости от мощности устройств, библиотеки игр и других факторов, влияющих на игровой процесс. Игроки самостоятельно выбирают, к какому компьютеру они хотят подключиться. Таким образом доступно более 10 тысяч игр.



Недавно платформу также внедрили на всех умных телевизорах и ТВ-приставках Android TV и Сбера. Играть можно с помощью любого игрового геймпада.



- Во всем мире около трёх миллиардов людей, которые регулярно играют в видеоигры в различных форматах. Одно из популярных направлений сегодня – мобильный онлайн-гейминг. Специально для любителей игр со смартфона к началу лета запустим предложение, включающее тариф с безлимитным интернетом. В проекте будут участвовать такие игры, как Devil May Cry: Peak of Combat и Mobile Legends: Bang Bang и другие. Это поможет геймерам без дополнительных расходов продолжать игровой процесс за пределами сети WiFi, - отметила директор МТС в Республике Бурятии Жанна Дорошова.



Ожидается, что в течение года количество пользователей сервиса увеличится в десять раз.



