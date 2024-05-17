В Бурятии затягивается «Чистая вода» для северян

Компания, занимавшаяся подготовкой документации, попала в «чёрный список»



В Северобайкальске забили тревогу из-за затянувшейся реализации федеральной программы «Чистая вода». В селе Байкальское она, к примеру, уже заработала. Северобайкальцам на сходе пообещали, что работы в городе начнутся в 2024 году.



- Но уже середина мая и никаких движений нет. Живём у воды и у нас больная тема – это водопровод и наши водоколонки, – рассказали люди в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».



Зампредседателя комитета по управлению муниципальным хозяйством администрации Северо-Байкальского района Вячеслав Михалёв сообщил, что с подрядчиком, который готовил проектно-сметную документацию по объектам водоснабжения, расторгли контракт. Компания его не исполнила. По решению антимонопольной службы ООО включили в реестр недобросовестных поставщиков.



- Сейчас осуществляется подготовка документов для организации нового конкурса, – отметили в комитете.



