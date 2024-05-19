В Забайкалье установят современные хоккейные коробки

Они появятся в Чите и райцентрах

Забайкальский край заключил контракт на приобретение и установку современных хоккейных коробок. На это потратят 20 миллионов 800 тысяч рублей в рамках президентской субсидии, сообщает пресс-служба краевого правительства.

В комплект поставки войдут сами хоккейные коробки с ограждающей сеткой, трибуны для запасных игроков и судей, информационные табло и элементы освещения.

- Поставка этого спортивного оборудования обеспечит создание комфортных условий для занятий массовым спортом и тренировок спортсменов, – подчеркнули в правительстве Забкрая.

Установят его в Чите, Читинском, Тунгокоченском и Красночикойском районах. В прошлом году в Забайкалье смонтировали 20 хоккейных коробок.

С 2018 года по поручению президента России Владимира Путина «Единая субсидия» предоставляется дальневосточным регионам из федерального бюджета на улучшение социальной инфраструктуры в муниципалитетах.